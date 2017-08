Leonardo DiCaprio, Da Vinci olarak dönüyor

Öncelikle Martin Scorsese’ın Killers of the Flower Moon ve The Black Hand filmlerinde rol alacak aktör için yeni bir proje olacak Leonardo da Vinci’yi konu alacak film, Paramount Stüdyoları tarafından çekilecek. Filmin senaryosu, daha önce Albert Einstein, Henry Kissinger, Steve Jobs ve Benjamin Franklin gibi tarihe damga vurmuş kişilerin biyografilerini kaleme alan Walter Isaacson’ın kitabından uyarlanacak.

Vizyon tarihi ile ilgili net bir bilgi olmayan projede yer alacak diğer isimler önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.