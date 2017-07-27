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    Lenovo'nun tableti ortadan ikiye katlanıyor!

    chip.com.tr
    27 Temmuz 2017 - 08:17Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 08:18

    Lenovo'nun prototip aşamasındaki katlanan tableti, ortaya çıkan bir videoda canlı canlı göründü; görenleri büyülemeyi başardı!

    Uçan arabalar gibi birkaç sene sonra gerçeğe dönüşecek diye beklediğimiz, ancak bir türlü hayatımıza girmeyen teknolojilerden birisi, katlanabilen telefon ve tabletler. Lenovo'nun San Francisco'daki Tech World konferansında geçen hafta gösterilen çalışır haldeki prototip, katlanabilen ekranlar için bizleri bir kez daha heyecanlandırdı.

    Folio adlı prototip, etkinlikte eğitimli bir Lenovo çalışanı tarafından gösteriliyor (muhtemelen bir servet değerinde olduğu için). Cihaz 5,5 inç'lik bir telefondan 7,8 inç'lik bir tablete dönüşebiliyor. Android 7.0 Nougat ile çalışan Folio'da Snapdragon 800 işlemci bulunuyor. Cihazın arayüzü, kendisini ekran alanına otomatik olarak adapte ediyor. Cihaz telefon modundayken ekranın arka yarısını fotoğraf çekerken önizleme için kullanıyor. Folio'yu çekici kılan ise büyük bir ekrana dönüşüp bir okuma, çalışma veya film izleme cihazı haline gelebilmesi.

    Lenovonun tableti ortadan ikiye katlanıyor

    Lenovo'nun Folio'yu tüketicilere ulaştırmak gibi bir amacı şimdilik yok. Yine de yapılabilenler, heyecanlanmamız için yeterli. Çok yakında olmasa da, gelecekte tabletleri pantolonumuzun cebinde taşıyabilme fikri heyecan verici.

    Etiketler: lenovo , tablet , bilgisayar
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