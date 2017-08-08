Lenovo'dan flaş Android kararı

Lenovo, Android telefonları için geliştirdiği ve şu an sevk edilmeye devam telefonlarında kullandığı Vibe Pure arayüzünü terk edeceğini doğruladı. Bir çok üretici gibi Lenovo'da kendi arayüz tecrübesini sunarak diğer Android telefonlardan farklılaşmaya çalışıyordu, ancak bu yakında değişecek.

K8 Note yakında Android 7.1.1 Nougat ile piyasaya sürülecek ve Lenovo'ya ait olan, ancak Android'in mevcut arayüzünü kullanan ilk telefon olacak. Lenovo'dan Anuj Sharma iu açıklamayı yaptı:

"Bundan Sonra Vibe UI kullanan bir telefonumuz olmayacak ve gelecek Lenovo telefonlar için mevcut Android arayüzünü kullanacağız. Bu aslında işletme bakımından oldukça büyük bir değişim."

"Geçen 11 ayda, yazılım alanında yaptıklarımızı değerlendirdik. Müşterilerimiz ile yakın olmaya devam ettik ve ne istediklerini biliyoruz. Şu an belli bir trend var ve bizde Vibe Pure arayüzünü telefonlarımızdan kaldırmaya karar verdik. Bundan sonra telefonlarımızda, müşterilerimizin talep ettiği gibi mecvut Android arayüzü bulunacak."

Lenovo, kendi geliştirdiği Dolby Atmos ve TheaterMax gibi diğer yazılımları cihazlarına ön-yüklemeye devam edecek ama şirket artık ürünlerini şişirmek için yazılımlarla doldurma niyetinde değil.

Sharma ayrıca bundan sonra Lenovo telefonların daha hafif yazılımlara sahip olduğu için daha hızlı ve akıcı şekilde güncelleneceğini bildirdi. Ayrıca teknik destek hizmeti de daha uzun süre ve daha kaliteli olacaktır.