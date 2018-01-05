Lenovo'dan incecik dizüstü bilgisayarlar geliyor!

Lenovo, ThinkPad'in yeni üyeleriyle çok güçlü bir şekilde geliyor.Lenovo, ThinkPad serisine L,X ve T serisiyle renk getirdi. L 380 serisini kullanacak olanları, 13 inç'lik bir ekran bekliyor. Lenovo, L serisinde diğer özelliklerden çok, taşınabilirliğe önem vermiş. Diğer Yoga X360 modeline ise Active Pen adlı bir kalem desteği ve kızılötesi kamera desteğiyle kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Lenovo'nun tanıtımını yeni yaptığı X280 modeli ise 1 saatte %80 şarj doldurabilme özelliğine sahip. 14 inç'lik L480 ve 15 inçlik L580 modeli artık AMD grafik işlemcileriyle de satın alınabilecek. T serisi ise kullanıcılarına güvenlik, üst seviye sunuluyor. Şirket, izlendiği şüphesi duyan kullanıcılarına T serisini tavsiye ediyor. Çünkü T serisinin güvenlik kamerasına bir kapak yerleştirilmiş.

Lenovo'nun bu ayın sonunda tanıtacağı cihazların fiyatlarıysa söyle;

L380 = 609 Dolar

T480 = 989 Dolar

X280 = 999 Dolar

Yoga X380 = 1.459 Dolar

Monitör almak isteyen için de çalışmalarını hızlandıran Lenovo, yeni monitörlerini de Mart ayına kadar çıkaracak. Lenovo'nun monitör fiyatları ise;

Full HD ThinkVision X24 (24 inç) = 249 Dolar

Thunderbolt 3ThinkVision P32u (32 inç) = 1.349 Dolar