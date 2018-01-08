Lenovo Türkiye’nin Kanal Satış Müdürü Gökhan Maviş oldu

Lenovo'nun Türkiye’nin Kanal Satış Müdürü Gökhan Maviş oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan Gökhan Maviş, iş hayatına bankacılık sektöründe başladı. 2000 yılında teknoloji sektörüne geçiş yapan Maviş, 5 yıl satış müdürlüğü yaptıktan sonra 2005'de Microsoft'ta Kanal Yöneticisi olarak çalışmaya başladı.

5 yıl Microsoft deneyiminin ardından 2010'da Lenovo'ya Satış Yöneticisi olarak transfer oldu. 7 yıldır Lenovo'da kariyerini sürdüren Maviş, Aralık 2017'de Lenovo'nun Kanal Satış Müdürlüğü görevini üstlendi.