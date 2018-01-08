Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Lenovo Türkiye’nin Kanal Satış Müdürü Gökhan Maviş oldu

Lenovo Türkiye’nin Kanal Satış Müdürü Gökhan Maviş oldu

Hürriyet Haber
08.01.2018 - 12:36 | Son Güncelleme:

Son 7 yıldır Lenovo Türkiye’de iş ortakları yöneticiliği görevini yürüten ve bilişim sektöründe tecrübeye sahip Gökhan Maviş, Lenovo’nun yeni Kanal Satış Müdürü oldu.

Lenovo'nun Türkiye’nin Kanal Satış Müdürü Gökhan Maviş oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan Gökhan Maviş, iş hayatına bankacılık sektöründe başladı. 2000 yılında teknoloji sektörüne geçiş yapan Maviş, 5 yıl satış müdürlüğü yaptıktan sonra 2005'de Microsoft'ta Kanal Yöneticisi olarak çalışmaya başladı.

5 yıl Microsoft deneyiminin ardından 2010'da Lenovo'ya Satış Yöneticisi olarak transfer oldu. 7 yıldır Lenovo'da kariyerini sürdüren Maviş, Aralık 2017'de Lenovo'nun Kanal Satış Müdürlüğü görevini üstlendi.

Etiketler: Gökhan Maviş kimdir
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri