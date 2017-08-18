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    Lenovo iki yıl sonra ilk kez zarar etti

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 08:03Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 08:03

    En büyük kişisel bilgisayar üreticisi olan Çinli Lenovo, Mali yılının ilk çeyreğinde zarar etti. Lenovo, yükselen maliyetler ve kişisel bilgisayar pazarındaki yavaşlamanın etkisiyle zarar ettiğini belirtirken, bu Eylül 2015'ten bu yana ilk zarar oldu.

    Dünyanın en büyük kişisel bilgisayar üreticisi olan Çinli Lenovo, Mali yılının ilk çeyreğinde zarar etti. Lenovo, yükselen maliyetler ve kişisel bilgisayar pazarındaki yavaşlamanın etkisiyle zarar ettiğini belirtirken, bu Eylül 2015'ten bu yana ilk zarar oldu.

    Lenovo ilk çeyrekte 72 milyon dolar zarar etti. Geçen yılın aynı döneminde 173 milyon dolar kar elde etmişti. Analistler 5,29 milyon dolar kar bekliyorlardı.

    İlk çeyrekte ciro ise 10 milyar dolar olan beklentiler civarında, 10,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    Lenovo'nun kişisel bilgisayar satışları ilk çeyrekte yüzde 6 geriledi. Aynı dönemde kişisel bilgisayar sektörü genelinde satışlar yüzde 3 azaldı.

    Etiketler: lenovo , bilgisayar , zarar
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