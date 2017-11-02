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    Lenovo Fujitsu'nun bir bölümünü satın alıyor

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 10:21 | Son Güncelleme:

    Lenovo, Fujitsu'nın kişisel bilgisayar bölümünün yüzde 51'ini satın alıyor.

    Çinli Lenovo Group, Japon teknoloji şirketi Fujitsu'nun kişisel bilgisayar bölümünün yüzde 51 hissesini 269 milyon dolara varan bir bedel karşılığında satın almak için anlaştığını bildirdi. 

    Lenovo, Fujitsu Client Computing Ltd için 17,85 milyar yen (156,70 milyon dolar) nakit ödeyecek. 2020 yılına kadar gösterilecek performansa göre 2,55-12,75 milyar yen arasında bir ödeme daha yapacak.

    Lenovo, dünyanın en büyük kişisel bilgisayar üreticisi ünvanını bu yılın başında HP'ye kaptırmıştı. Şirket'in 2017'nin ilk 6 ayında pazar payı yüzde 0,2 düşüşle yüzde 21 oldu.

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