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Lenovo dünyanın en sürdürülebilir 100 şirketi listesinde

Hürriyet Haber
26.01.2018 - 11:03 | Son Güncelleme:

Teknoloji devi Lenovo, Corporate Knights araştırma şirketinin gerçekleştirdiği ‘dünyanın en sürdürülebilir 100 şirketi’ arasında yer aldı.

Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo, araştırma şirketi Corporate Knights’ın “Sürdürülebilir Global 100” listesine girdiğini duyurdu.

Kamuya açık 6000 uluslararası aday şirketi içeren bir havuz içinden belirlenen bu 100 şirket, toplumsal açıdan yarattıkları yüksek değerleri içeren çevresel, sosyal ve yönetim performansı gibi 17 kritere göre değerlendiriliyor.

Lenovo, Corporate Knights endeksinin tüm gerekliliklerini karşılayarak “Global 100 Listesi”nin 2018 listesinde yer aldı. Liste, toplumsal açıdan yüksek değerler yaratmanın yanı sıra güçlü bir finansal performans gösteren ve uzun ömürlü olduğunu gösteren şirketleri belirliyor.

Etiketler: çin
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