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    Lehrte Selimiye Camisi’nde ‘Erdemli Gençlik’ semineri

    Ekrem SAĞIR / LEHRTE
    05.10.2017 - 11:51 | Son Güncelleme:

    DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Eyaletler Birliği tarafından gençliğe yönelik “Erdemli Gençlik” porjesi kapsamında Lehrte Selimiye Camisi’nde toplantı düzenlendi.

    AŞAĞI Saksonya ve Bremen DİTİB Dernekleri Yönetimince İslamın doğru anlaşılması, bilinçli yaşanması ve erdemli gençliğin yetiştirilmesi konularını ele alan ‘Erdemli Gençlik’ projesi gerçekleştirildi.
    Lehrte Selimiye Camisi Gençlik Kollarının organize ettiği seminer DİTİB din görevlisi Şükrü Ünlü tarafından gerçekleştirildi. 2017 yılının başından beri eyalet genelinde yapılan 40 kadar semine yaklaşık 600 gencin katıldığını belirten belirten Ünlü “Kurum olarak hedefimiz gençlere İslam’ı doğru bir şekilde anlatabilmek, onların İslam’ı doğru algılamalarını sağlamak. Yurt dışında yaşayan gençler değişik nedenlerden dolayı gerektiği kadar dini bilgileri öğrenemiyor. Biz, özellikle dinin yaşamın içinde nasıl pratiğe uygulanabileceğini aktarmaya çalışıyoruz. Toplum içindeki davranış biçimleri, sevgi, hoşgörü ve empati duygularının geliştirilmesinin kişiye katacağı değerleri aktarmaya gayret gösteriyoruz. Adı gibi barış dini olan İslam’ı doğru anlamaları ve ona göre her türlü şiddetten uzak durmaları, başka inançlara, etnik gruplara karşı insan temelinde yaklaşmaları gerektiğinin altını çiziyoruz” dedi.
    Gençlik başkanı Burak Yıldız ise ”Bu günün gençliği olarak dinimizi ne kadar doğru öğrenirsek, toplumun huzur ve barışı o denli sağlanmış olacaktır“ diye konuştu.

    Etiketler: Ditib , Lehrte , erdemli gençlik , ALMANYA , Selimiye Camisi
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