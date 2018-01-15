League of Legends'ta yeni sezon başlıyor!

4 milyondan fazla kayıtlı oyuncusuyla Türkiye’nin en çok oynanan oyunu olan League of Legends’da yeni sezon 16 Ocak 2018’de başlıyor. Dereceli sıraların tekrar açılacağı yeni sezon, mücadele tutkunu LoL oyuncularına ustalıklarını kanıtlayabilecekleri yepyeni fırsatlar sunarken; sezon boyunca sunulacak heyecan verici sürprizler ve ödüller, League of Legends yolculuğunu tüm oyuncular için çok daha keyifli ve eğlenceli hale getirecek.

Mücadelenin Sınırları Ortadan Kalkıyor



League of Legends’a sezon öncesi dönem güncellemesiyle gelen rünler, yeni sezonda dereceli sıraların yeniden açılması ve profesyonel espor liglerinin başlangıcıyla birlikte daha rekabetçi bir ortamda yepyeni stratejilere ve taktiklere ilham verecek. Bedelsiz olarak sunulan 60 yeni rünle kendilerine en uygun oyun stillerini geliştiren oyuncular, Vadi’de yepyeni ve heyecan verici stratejileri hayata geçirme şansı bulacak.

Ayrıca League of Legends’da seviye sınırının kalkması, daha önce en fazla 30’uncu seviyeye yükselebilen oyuncuları yeni hedeflerle buluşturacak. LoL oyuncuları ulaştıkları her yeni seviyeyi kendilerine sunulan ödüllerle kutlayacak.

Takdir Gören Oyuncular Ödüle Doymayacak



Yenilenen takdir sistemi, yeni sezonda daha da gelişmiş haliyle oyuncularla buluşacak. LoL’ü daha keyifli hale getiren örnek oyuncuları onurlandırmak için tasarlanan sistem, yeni sezonda daha anlaşılır bir yapıya ve birbirinden cazip ödüllere sahip olmak üzere zenginleştirildi. Böylece oyun sırasındaki davranışlarıyla arkadaşlarının beğenisini kazanan örnek oyuncular, sezon boyunca takdir basamaklarında adım adım yükselirken yol boyunca özel ödüllere kavuşacak.

Takımını Kur, Türkiye’nin En İyileri Arasında Yerini Al



Önümüzdeki aylarda oyun içine dahil olacak “Arena” adlı turnuva sistemine ek olarak, takımlar sezon boyunca Türkiye’nin pek çok farklı ilindeki internet kafelerde düzenlenen turnuvalara da katılabilecek. Önce kendi bölgesindeki, ardından Türkiye genelindeki rakipleriyle karşı karşıya gelecek olan takımlar, 1 ay sürecek turnuvalar boyunca Türkiye’nin en iyisi olmak ve dereceye girerek cazip ödüllere kavuşmak için mücadele edecek.

Yeni Görevler, Yeni Heyecanlar



League of Legends’da geçtiğimiz sezon oyuncularla buluşan görevler çeşitlenerek devam edecek. Sezon başlangıcına özel tasarlanmış görevlerin yanı sıra, sezon boyunca kurgulanacak yaratıcı ve eğlenceli görevleri başarıyla tamamlayan oyuncular, kendilerini ifade edebilecekleri özel simgelerden sürprizlerle dolu kapsüllere kadar pek çok ödüle kavuşacak.