League of Legends’in yeni şampiyonu kapıda

Geçtiğimiz günlerde tanıtım videosu yayınlanan karakterimizin adı Zoe. Yayınlanan videoda, karakterimizin yüksek kitle kontrol yeteneklerine sahip olduğunu görüyoruz. Hasar veren destek rolünde olması beklenen karakterin çizimleri ise gayet başarılı görünüyor. Oyuna, Zoe ile birlikte, yeni bir kitle kontrol mekaniği olan “uyutma” da geliyor. Karakterimizin pasif özelliği ise, rakiplerin attığı sihirdar büyüleri ve aktif eşyalar yere baloncuk şeklinde düşmesi.

Zoe bu baloncukları yerden aldığında otomatik olarak kullanıyor. Şampiyonun diğer yeteneklerine bakacak olursak, normal saldırıları güçlendiren bir buff veriyor olması. Bir diğer yeteneği ise, belli bir alanda oluşuyor ve sonrasında Orianna’nın Q yeteneği gibi hareket edip rakibe hasar vermesi. Son olarak ulti yeteneği ile belli bir noktadan diğer noktaya açılan bir portal oluşturuyor.