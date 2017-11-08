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    League of Legends’de ligler sıfırlandı! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 14:35 | Son Güncelleme:

    Popüler MOBA oyunu League of Legens’de ligler bugün sıfırlandı. 2017 sezonunu geride bırakan oyun yeni sezona 2018’in Ocak ayında başlayacak.

    2017 sezonunun bitmesi ardından kullanıcılara ligleri ve taktir puanlarına göre çeşitli ödüller verildi. Kullanıcıların bulunduğu liglere göre profil nişanı ve sihirdar simgeleri hediye edildi. Gümüş ve üstü oyuncular bulundukları liglere göre yükleme ekranı çerçevesi kazandı. Bronz ligi hariç bulundukları liglerde 2 ve daha üzeri sıradaki oyuncular için Şanlı Totem Görünümü verildi. 2017 Sezonunun Tekli/Çiftli Sıralamasında Gold ve üstü bitiren kullanıcılar için Şanlı Graves kostümü hediye edildi.

    Esnek sıralamada ise Gold ve üzeri bitiren kullanıcılara ise, bulunduğu aşamaya göre Şanlı Graves kostümünün renkleri verildi. Graves’e sahip olmayan liglerini Gold ve üzeri bitiren kullanıcılara ise Graves hediye edildi. Oyuna bu sezon yeni getirilen taktir sisteminde, seviyeleri 3 ve üzeri olan oyunculara sportmenliklerini ödüllendirmek için, özel bir totem görünümü hediye edildi. League of Legends’in yeni sezonu ise 16 Ocak 2018’de başlıyor.

    Etiketler: LoL , League of Legends ligler sıfırlandı , League of Legends hediye
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