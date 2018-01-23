Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji >League of Legends Şampiyonluk Ligi sürprizlerle başladı

League of Legends Şampiyonluk Ligi sürprizlerle başladı

Hürriyet Haber
23.01.2018 - 14:01 | Son Güncelleme:

League of Legends 2018 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi heyecanı 20 Ocak’ta başladı. 9 haftalık maratonun ilk haftasında BAUSuperMassive eSports namağlup tek takım olarak zirveye yerleşirken, geçtiğimiz yılın TBF şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor aldığı 2 mağlubiyetle sıralama tablosunun aşağılarından lige merhaba dedi.

Bu yıl 20 Ocak’ta başlayan ve 9 hafta sürecek League of Legends 2018 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi sürprizlerle başladı. 1907 Fenerbahçe Espor ve BAUSuperMassive eSports arasındaki TBF 2017 rövanşıyla başlayan mevsimde bu kez rakibini yenmeyi başaran BAUSuperMassive eSports, diğer iki maçı da kazanarak ilk hafta sonunda sıralamanın zirvesine yerleşti.

Takım oyuncularının birbirlerine ve rakiplerine alışmaya çalıştığı ilk hafta, son derece eğlenceli maçlara ve sürpriz sonuçlara sahne oldu. Bu yıl ligin en iyi kadrolarından birini kuran Royal Bandits, HWA GAMING karşısında ezici farkla aldığı sürpriz mağlubiyetin ardından devam eden maçlarda kendini toparlayarak haftayı 2 galibiyetle kapatmayı başardı ve ligin ilk haftasında 2. sıraya yerleşti. Ligin sürpriz takımlarından Galakticos da ilk haftasında harika bir performans ortaya koyarak 2 galibiyetle ikinci sırayı paylaştı.

Daha önce 4 kez TBF şampiyonluğu bulunan Dark Passage.Dominos, geçen yılın TBF Şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor, bir önceki mevsim ligdeki sürpriz yükselişiyle akıllara kazınan Team AURORA, bir mevsimlik aranın ardından tekrar Şampiyonluk Ligi’ne dönen HWA GAMING ve bu yıl yeni adıyla ligde mücadele eden YouthCREW haftayı 1’er galibiyetle kapattı.

Etiketler: oyun , e-spor
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri