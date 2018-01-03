League of Legends oyuncusu 300'üncü seviye oldu

Riot Games tarafından hazırlanan League of Legends (LoL) aldığı güncellemeler ile birlikte hala yeni hissiyatını vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yeni bir güncelleme ile birlikte 30 seviye olan sınırını kaldırmaya karar verdi. Nolife Raphael adını kullanan bir oyuncu ise 1 ay önce 100. seviye ulaşmayı başarmıştı. Şimdi de 300. seviyeye ulaşarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Oyuncunun normal şartlarda 300. seviye olması için birçok maç yapması gerekiyor. Rapheal ise başka bir taktik kullanıyor. Twisted Treeline haritasında yapay zekalara karşı oynuyor. Bu haritada yapılan maçlar 5-5 yerine 3-3 oluyor ve bu harita iki koridorlu küçük bir harita. Bu sayede oyunları daha kısa sürede bitirebiliyor. Aynı zamanda Rapheal, gerçek para ile oyun içi mağazadan iki deneyim hızlandırıcı satın almış.

30. seviyeden 300. seviyeye ulaşmak için 793,152 deneyim puanı elde etmeniz gerekiyor. Bunun için botlara karşı 2,509 maç yapılması lazım. Bu da bekleme ve yükleme ekranlarını saymazsak 334 saate denk geliyor. Oyuncunun hızlı bir şekilde seviye atlaması sebebiyle ödüllerine de geç kavuşacağı da belirtildi.