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League of Legends 2018 Üniversite Ligi kayıtları başlıyor

Hürriyet Haber
31.01.2018 - 14:29 | Son Güncelleme:

League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde 2018 heyecanının başlamasının hemen ardından, Üniversite Ligi heyecanı da şimdiden yaşanıyor. Bu yıl 400’e yakın takımın katılımı beklenen League of Legends Üniversite Ligi 2018 kayıtları, 1 Şubat’ta başlıyor. 22 Şubat’a kadar sürecek kayıt işlemlerinin ardından ise 24 Şubat’tan itibaren ilk elemeler için takımlar karşı karşıya gelecek.

Türkiye’de espor eko-sisteminin en önemli dinamikleri arasında yer alan League of Legends, Üniversite Ligi’nin yeni sezonu için hazır. Geçtiğimiz yıl 350 takımın katıldığı bu önemli turnuvaya bu yıl 400’e yakın takımın katılması bekleniyor. League of Legends Üniversite Ligi için kayıtların başlangıç tarihi ise 1 Şubat olarak açıklandı. 22 Şubat 2018’e kadar sürecek turnuva kayıtlarının tamamlanmasının hemen ardından 24 Şubat tarihinde eleme süreci başlıyor.

Gruplara 32 takım kalacak

League of Legends Üniversite Ligi 2018’de elemeler, iki haftalık bir süreçte gerçekleştirilecek. İlk hafta yapılacak maçlarla ilk 16 takım belirlenirken, ikinci hafta ise ilk haftanın ilk 16’sı dışında kalan takımların katılımıyla ikinci 16 takım belirlenecek. İki haftanın sonunda belirlenen toplam 32 takım, grup aşamasında oynama hakkı kazanacak.

Türkiye’nin her bölgesinden katılım beklenen League of Legends Üniversite Ligi’ne, takımların aynı üniversiteden 5 as oyuncu ve en az 1 yedek oyuncuyla dahil olması gerekiyor. Takımlar ekiplerine 3 yedek oyuncuya kadar farklı mevkilerden oyuncu dahil edebiliyorlar. Heyecan dolu turnuvanın grup aşaması 10 Mart’ta başlayacak ve 1 Nisan tarihinde sonlanacak. Çeyrek finaller 7, 8, 14 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final karşılaşmaları 28 Nisan’da oynanacak ve büyük final 29 Nisan’da gerçekleşecek.

Etiketler: League of Legends , oyun , teknoloji
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