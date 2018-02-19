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    LC Waikiki çalışma saatleri 2018 – LC Waikiki kaçta kapanıyor/açılıyor?

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 14:27 | Son Güncelleme:

    LC Waikiki ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve LC Waikiki’nin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. LC Waikiki genellikle 09:00 – 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    LC Waikiki, kısa ismiyle LCW, yaklaşık 22.000'den fazla çalışanı ve 32 ülkede 684 mağazası bulunan mağazalar zinciridir. Türkiye'de 76 ilde 400'den fazla LC Waikiki mağazası bulunmaktadır. Merkezi İstanbul’da bulunmaktadır. İsmini Hawaii adasında bulunan Waikiki plajından ve Fransızca "arkadaşlar" anlamına gelen "Les Copains" kelimelerinin baş harflerinden almaktadır.

    LCW SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

    LCW sabah saat 09:00’da açılıp akşam 22:00’da kapanmaktadır. AVM içerisinde bulunan mağazaları 10:00’da açılıp, yine 22:00’da kapanmaktadır. Mağazalar hafta sonu da açıktır. Çalışma saatleri illere göre değişiklik gösterebilir.

    LC Waikiki Genel Merkezi Evren Mahallesi, Gülbahar Cd. No:41, 34212 Bağcılar/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

    Telefon numarası: (0212) 657 55 55

    Etiketler: lcwaikiki , çalışma saatleri , LC Waikiki çalışma saatleri , son dakika
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