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    Lavrov: “Sırada İdlib var”

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    29 Ağustos 2017 - 14:37Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 14:37

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, üç günlük Arap ülkeleri ziyareti sırasında Moskova’nın Suriye’deki öncelikli arasında İdlib'te dördüncü güvenlik bölgenin artık şekillenmesi olduğunu açıkladı.

    Kuveyt’te temaslarını tamamlayarak Birleşik Arap Emirliklerine geçmeden önce Suriye ile ilgili ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren açıklamayı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Günümüzde Suriye’de üç güvenlikli bölge kuruldu ve çalışmaya başladı. Şimdi sıra kuzeydeki İdlib bölgesine geldi. Rusya’nın beklentisi Eylül ayında Astana’da yeniden toplanacak Suriye görüşmelerinde bu dördüncü bölge statüsünün de hem hukuki, hem güvenlik faaliyetleri açısından kurulmasıdır” dedi.

    Arap ülkelerinden ve özellikle Kuveyt’ten bu konuda destek aldıklarını da dile getiren Lavrov, “Gezimin ilk durağı Kuveyt, Rusya’nın Suriye çabalarını taktirle karşılıyor. Bize destek veriyor” ifadesini de ekledi.

    Suriye’de dört güvenlikli bölgenin oluşturulması kararı geçtiğimiz Mayıs ayında Rusya, Türkiye ve İran tarafından Astana görüşmelerinde alınmıştı. Geçen süre zarfında dört bölgeden üçü faaliyete geçmişti. Şu anda Humus kenti kuzeyindeki kesimlerde, başkent Şam yakınındaki doğu Guta ve Ürdün sınırı yakınındaki Dera’da güvenlikli bölgelerin kurulmuş durumda. Rusya’daki Suriye uzmanları, Lavrov’un söylediği İdlib güvenlikli bölgesinin faaliyete geçebilmesi için Türkiye ve İran’ın aralarında anlaşması gerektiğine işaret ediyor.-0-

     

    Etiketler: Rusya , Rus , sergey lavrov
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