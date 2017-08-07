Lavantanın ekonomiye katkısı 5 milyon lira

Gıdadan tekstile, kozmetikten ilaç sanayine önemli bir kullanım alanına sahip lavanta, kilogramı 150 TL’den satılan yağıyla da Türkiye ekonomisine yıllık 5 milyon TL’ye yakın girdi sağlıyor. Türkiye’de ilk olarak Isparta’nın Keçiborlu İlçesi’nde, yaklaşık 3 yıl önce de Burdur’un Karakent Köyü’ndeki Lisinia Doğa Yaşam Merkezi’nde ekimi yapılan lavanta üretimi yaygınlaşıyor. Türkiye genelinde toplamda 10 bin dekar alandaki lavanta üretiminin 6 bin dekarını Burdur ve Isparta karşılıyor. Lavanta, iki ilde kırsal turizme olan katkısının yanı sıra, başta yağı olmak üzere suyu, posası, kurusu ve üretilen çeşitli kozmetik ürünlerin satışıyla ekonomiye ciddi katkı sağlıyor.