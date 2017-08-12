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    Lauren'in 'cesareti' hayran bıraktı!

    Hürriyet Haber
    12 Ağustos 2017 - 13:09Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 14:10

    Tek kolunu kaybeden Lauren’in kendisiyle dalga geçme cesareti bütün internet aleminin kalbini kazandı. 

    San Diego’da yaşayan 20 yaşındaki Lauren, geçen sene geçirdiği motosiklet kazasında tek kolunu kaybetti. Geçirdiği trafik kazasından sonra şans eseri hayatta kalan Lauren, yaşadığı travmatik deneyimin üstesinden gelmek için çaba göstermeye başladı.

    Sosyal medyayı iyileşme sürecinin bir parçası olarak gören Lauren, kolu hakkında yapılan şakaların ilk zamanlarda onu rahatsız ettiğini kendisi hakkında şakalar yapmaya başlamanın ise iyi geldiğini fark etti.

    Laurenin cesareti hayran bıraktı

    Bu amaç doğrultusunda Instagram hesabında pek çok fotoğraf paylaşmaya başladı. Online randevulaşma sitesi Tinder hesabını oluştururken de kendisiyle dalga geçmeyi başaran Lauren’ın profili, özgüveni ve güzelliği sayesinde dikkat çekerek sosyal medyada yayıldı.

    Lauren profilinde, yüzüne 10 üzerinden 10, kişiliğine 10 üzerinden 20 ve kol sayısına 2 üzerinden 1 verdiğini yazmasıyla herkesi gülümsetti. Lauren ayrıca mesleğini yazacağı bölüme ‘kol satıcısı’ yazarak kendisiyle ne kadar barışık olduğunu bir kez daha gösterdi.

    Laurenin cesareti hayran bıraktı

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    Etiketler: ABD , Tinder , San Diego
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