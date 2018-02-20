LastPass otomatik doldurma sistemi yenilendi!

Parola saklama servisi olan LastPass'da, şifrelerinizi ve notlarınızı 256-bit şifreleme yöntemi ile saklayabiliyorsunuz. Bu uygulama sayesinde her hesabınızda farklı şifreler kullanabiliyor ve hepsini ezberlemek zorunda kalmıyorsunuz. Google, Android 8.0 Oreo işletim sistemi otomatik doldurma işlemci için, yeni bir geliştirici arayüz sundu. Bu arayüz sayesinde şifre, kullanıcı adı, adres ve telefon numarası gibi doldurmanız gereken alanları otomatik doldurabiliyorsunuz.

Daha önceden bu sistem uygulamaların, kendi geliştirdikleri sistem ile yapılıyordu. LastPass'ın bu güncellemesi Google Play Store'da yayınlandı. Güncellemeyi yaptığınızda karşınıza bir uyarı penceresi geliyor. Bu uyarı penceresinde Android'in Ayarlar uygulamasında yapmanız gereken işlemler anlatılıyor. Ayarlar uygulamasını açtığınızda karşınıza "Autofill" ya da "otomatik doldurma" seçeneği çıkaracaktır. Bu seçeneği seçerek otomatik doldurma işlemi için varsayılan uygulamanızı seçmeniz gerekiyor.