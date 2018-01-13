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    Lastiksiz TIR'ı görenler hayrete düştü...

    İHA
    13.01.2018 - 15:13 | Son Güncelleme:

    Sakarya D-650 karayolunda lastiksiz bir şekilde seyir halinde ilerlemekte olan TIR görenleri hayrete düşürerek korku dolu anlar yaşattı. O anlar ise amatör kameraya yansıdı.

    Olay, Sakarya D-650 karayolu Pamukova-Adapazarı duble yolunda meydana geldi. Duble yolda trafikte seyir halinde olan ve dorse kısmında bulunan tekerlerden biri olmadan yoluna devam eden TIR adeta kazaya davetiye çıkarttı.

    Lastiksiz TIRı görenler hayrete düştü...Sağ şeritte ilerlemekte olan TIR, diğer sürücüler içinde tehlike oluşturdu. TIR'ın her an devrilecek gibi durması da trafikteki diğer sürücülerin panik olmasına yol açarken, tehlikeli yolculuğu ise aynı istikamete giden başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    Lastiksiz TIRı görenler hayrete düştü...

     

     

     

     

     

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