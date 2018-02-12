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    Lastiği patlayan otomobil dereye uçtu: 3 genç hayatını kaybetti

    Kıvanç Galip ÖVER/DHA
    12.02.2018 - 13:56 | Son Güncelleme:

    Muğla’nın Fethiye ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp dereye uçan otomobildeki 3 genç yaşamını yitirdi.

    Önceki gün saat 14.15 sıralarında Serhat Hilmi Hancıoğlu (22) yönetimindeki 48 FR 111 plakalı otomobil, Osman Kaya Bulvarı’nda lastiği patlayınca kontrolden çıktı ve içinde bir miktar su bulunan yol kenarındaki dereye uçtu. Ters dönen otomobilin sürücüsü Hancıoğlu ile araçtaki Hüseyin Avcı (18) ve kuzeni Cemil Avcı (19) ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan üç genç, ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak üç genç de kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Lastiği patlayan otomobil dereye uçtu: 3 genç hayatını kaybetti

    Etiketler: Muğla , Fethiye , trafik kazası , kaza , Serhat Hilmi Hancıoğlu , Hüseyin Avcı , Cemil Avcı , son dakika
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