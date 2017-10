Last of Us'ın yapımcısına cinsel taciz şoku

Eski Naughty Dog Environment Artisti ve Multiplayer Level Layout Artisti David Ballard, cinsel taciz iddialarında bulundu. Ballard'ın söylediğine göre, olay 2015'te yaşandı ve bir tacizci sebebiyle iş ortamı giderek kötü bir hâl alıyordu. Ballard, Şubat 2016'da Sony Playstation insan kaynakları bölümüne gittiğinde (psikolojik bir travma geçirdikten sonra), ertesi gün işinden kovuldu. Ballard, konu hakkında sessiz kalması için kendisine 20,000 dolar teklif edildiğini ve bunu reddettiğini söylüyor.

Ballard, Naughty Dog için iki kez çalıştı, ve aralarında Uncharted 2-4, The Last of Us'un da olduğu birkaç oyun üzerinde çalıştı. Firmadaki çalışma süresi ilk olarak 2009 ile 2014 arasındaydı sonra Senior Environment Artist olarak Ubisoft San Francisco'da bir sene geçirerek tekrar Mayıs 2015'te Naughty Dog'a geri döndü. Firmadaki son görevi, suçlamaları yapmasının ardından 2016'da sona erdi.





Ballard'ın Twitter'da yazdığı mesajın tamamı şöyle:

"2015'in ilerleyen zamanlarında, Naughty Dog'da bir yönetici tarafından cinsel tacize uğradım. Bunun ardından çalışma ortamım çok kötü oldu. Şubat 2016'da iş yerinde ruhsal çöküntü geçirdim ve Sony Playstation HR olaya müdahale etti. Cinsel tacizden bahsettiğimde telefonu kapadılar ve ertesi gün beni kovdular. Bana firmanın farklı bir yöne ilerleyeceğini ve benim çalışmama artık ihtiyaçları olmadığını söylediler.

İşten çıkarılışımı ve bu meseleyi kimseyle konuşmayacağımı onayladığım bir belgeyi imzalarsam bana 20,000 dolar vereceklerini söylediler. İmzalamayı reddettim. O zamandan beri 17 aydır işsizim. Röportajcılar neden Naughty Dog'dan ayrıldığımı sorduğunda, utandığım için cinsel tacize uğradığımı söyleyemiyordum.

Şimdi konuşmamın sebebi TV/Film endüstrisindeki bazı kişilerden cesaret almam. Bu hayatımda yaptığım en zor şeydi. Video oyunları için, hayat için olan tutkumu ve sevgimi kimsenin öldürmesine izin vermeyeceğim."

chip.com.tr'nin haberine göre Ballard'ın da söylediği gibi, televizyon ve film endüstrisindeki birçok kişi yakın zamanda yapımcı Harvey Weinstein'a cinsel taciz iddialarında bulundular. Umuyoruz ki bu sayede daha çok cinsel taciz mağduru konuşma cesareti bulabilir ve cinsel tacizciler, yaptıklarının karşılıksız kalmayacağını görebilirler. Ne Sony, ne de Naughty Dog konu hakkında henüz bir yorum yapmadı.