Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Last of Us II için yeni fragman yayınlandı, heyecan dorukta!

    Last of Us II için yeni fragman yayınlandı, heyecan dorukta!

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 07:37 | Son Güncelleme:

    Bir zamanların efsane oyunu Last of Us'ın yenisi yolda... İlk fragmanıyla büyük ses getiren oyunun ikinci fragmanı da nihayet yayınlandı. Oyunda bu kez hiç tanımadığımız karakterlerin kısa hikayesine konuk olduk.

    Peki yeni fragmanda neler var? Asılan, zor kullanılan, uzuvları kırılan ve kafasına ok saplanan insanlar görmek istemiyorsanız fragmanı izlemeyin. Öte yandan, fragman bir filmden alınmışçasına oldukça başarılı ve ilk oyunun hayranlarını ciddi anlamda memnun edecek cinsten. Adeta bir film izliyormuş hissine kapılabilirsiniz.

    Last of Us II için yeni fragman yayınlandı, heyecan dorukta

    Naughty Dog tarafından ilk oyundan Ellie artık daha yaşlı olarak karşımıza çıkarken Joel‘in de oyunda yer alacağı belirtiliyor. Kendilerini fragmanda ise göremiyoruz.

    Oyunun 2018 yılı içerisinde tam olarak ne zaman oyunseverlerle buluşacağı ise maalesef hala belli değil.

    Fragmanı izlemek için tıklayın.

    Etiketler: last of us , last of us part II , oyun
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri