Last of Us II için yeni fragman yayınlandı, heyecan dorukta!

Peki yeni fragmanda neler var? Asılan, zor kullanılan, uzuvları kırılan ve kafasına ok saplanan insanlar görmek istemiyorsanız fragmanı izlemeyin. Öte yandan, fragman bir filmden alınmışçasına oldukça başarılı ve ilk oyunun hayranlarını ciddi anlamda memnun edecek cinsten. Adeta bir film izliyormuş hissine kapılabilirsiniz.





Naughty Dog tarafından ilk oyundan Ellie artık daha yaşlı olarak karşımıza çıkarken Joel‘in de oyunda yer alacağı belirtiliyor. Kendilerini fragmanda ise göremiyoruz.

Oyunun 2018 yılı içerisinde tam olarak ne zaman oyunseverlerle buluşacağı ise maalesef hala belli değil.



Fragmanı izlemek için tıklayın.