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LASİAD 8 ülkeden 250 alıcıyı İstanbul'da buluşturacak

AA
27 Temmuz 2017 - 11:24Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 11:24

Laleli Fashion Shopping Festival, "Ticaretin Altın Anahtarı Laleli" sloganıyla 7-13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Laleli Fashion Shopping Festival'in 6.'sı, "Ticaretin Altın Anahtarı Laleli" sloganıyla 7-13 Ağustos'ta düzenlenecek. Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) açıklamasına göre, sadece üretimde 500 bin kişiye istihdam sağlayan ve Türkiye'ye yılda 17 milyar dolar döviz kazandıran hazır giyim sektörünün kalbi 7-13 Ağustos 2017 tarihlerinde düzenlenecek Laleli Fashion Shopping Festival'de atacak.

 Bu yıl 6.'sı düzenlenecek festivale Rusya, İran, Polonya ve Romanya'nın da aralarında bulunduğu 8 ülkeden 250'ye yakın alıcı katılacak. 
LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, 2 Ağustos'ta düzenleyeceği basın toplantısında, 2017'nin ilk yarısında "başarılı bir performans" sergileyen Laleli piyasası ve festival hakkında değerlendirmelerde bulunacak. 

Etiketler: Shopping Fest , Laleli İstanbul , Alışveriş
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