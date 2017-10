Las Vegas saldırısıyla ilgili ortaya atılan 5 teori

Paddock, Las Vegas'taki Mandalay Oteli'nin 32'nci katında tuttuğu süit odanın camından aşağıdaki konser salonunda toplanan kalabalığın üzerine ateş açmıştı. Bu olay, ABD'de yakın tarihin en yüksek can kaybının görüldüğü silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçti.



Paddock, polisin odaya baskın düzenlemesinden kısa bir süre önce intihar ederek, yaşamına son verdi. Polis hem odada hem de Paddock'un evinde çok sayıda silah ve binlerce mermi ele geçirdi. Saldırganın katliamı en ince ayrıntısına kadar planladığı açıklandı.

Olayla ilgili her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkmasına karşın katliamın nedenleri ise gizemini koruyor.



İngiliz The Times gazetesi, Paddock'un neden bu saldırıyı düzenlediğine dair ortaya atılan beş teoriyi derledi:



1) DEAŞ ÜYELİĞİ



Katliamın ardından DEAŞ saldırıyı üstlenen bir açıklama yaptı. DEAŞ saldırganın kısa bir süre önce Müslüman olduğunu öne sürdü. Ancak ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Paddock ile uluslararası radikal İslamcı örgütler arasında herhangi bir bağın tespit bulunmadığını açıkladı. Dahası, yakınları, Paddock'un son günlerine kadar alkol kullanmayı ve kumar oynamayı sürdürdüğünü söylüyor.

2) CİNNET GEÇİRME VE PSİKOLOJİK SORUNLAR



Banka soyma suçundan hüküm giyen Paddock'un babası, FBI tarafından intihar eğilimleri olan psikopatik bir kişilik olarak tanımlanıyor. Her iki psikolojik durumun da kalıtsal olabileceği belirtiliyor. Ayrıca bu hafta içerisinde Paddock'un antidepresan ilaçlar kullandığı iddiası da ortaya atıldı. Erkek kardeşi Eric de ağabeyinin beyninde tümör bulunması gibi fiziksel bir sorunu olduğunun ortaya çıkmasını umduğunu belirtti.

3) MALİ SIKINTI



Paddock'un çok uzun bir süredir, günde 10 bin dolara kadar çıkan meblağlarla düzenli olarak kumar oynadığı söyleniyor. Kumar borcu olabileceği ve bu nedenle psikolojisi bozulduğu için böyle bir katliama girişmiş olabileceği ortaya atılan iddialar arasında. Ancak yakınları, Paddock'un maddi durumunun oldukça iyi olduğunu belirtiyor. Paddock'un milyonlarca doları bulan bir mal varlığı olduğu ve borcunun bulunmadığı ifade ediliyor.



Dahası, olay sırasında Filipinler'de bulunan kız arkadaşı Marilou Danley de Paddock'un kendisine ev alması için 100 bin dolar yolladığını açıkladı.

4) SİYASİ GÖRÜŞÜ



ABD'de son dönemde gündeme gelen aşırı sağcı gruplara yakın bazı yayın organları, Paddock'un radikal sol bir gruba üye olduğunu öne sürdü.

Bazı web siteleri de şüphelinin Demokrat Parti'nin üyesi olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik bir protesto eylemi sırasında çekilmiş fotoğrafları bulunduğunu iddia etti. Ancak daha sonra bu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı. Eric Paddock, ağabeyinin herhangi bir siyasi partiye yakınlığının olmadığını açıkladı.





5) KOMPLO TEORİLERİ



Esas saldırganın bir başkası olduğu ve suçun Paddock'un üstüne atıldığı sosyal medyada konuşulan iddialar arasında yer alıyor.



Bu iddiaların dayanağını ise saldırı sırasında çekilmiş bir video oluşturuyor. Videoda, saldırı sırasında otelin dördüncü katında bir ışığın yanıp söndüğü görülüyor.



İddiayı ortaya atanlar, silahın da 32'nci kattan değil, dördüncü kattaki odadan ateşlendiğini savunuyor.

Ancak polis bu iddiaları yalanlıyor. Polis, yanıp sönen ışığın fotoğraf makinesi flaşı olabileceğini ve söz konusu odanın camlarının kırık olmadığını belirtiyor.