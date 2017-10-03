Las Vegas katliamını görgü tanıkları anlattı: "Kaçmak için 5 saniyemiz vardı"

ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde dün akşam yerel saatle 22.00 sularında ‘Route 91 Harvest’ müzik festivaline düzenlenen kanlı saldırının ardından kentte sessizlik hakim. Polis, olay yerinde incelemelerini sürdürürken, dehşeti yaşayanların olayın şokunu hala atlatamadıkları atlatılıyor.

Las Vegas katliamı, mermilerden kaçarken geride kalanlara yardım etmeye çalışan fedakar insan hikayeleriyle şimdiden ABD’de günün konusu oldu. Yaklaşık 22 bin kişinin katıldığı 3 günlük festivalin son konserinde meydana gelen saldırıda, arkadaşlarının kurşun yaralarını elleriyle kapatarak kanamayı durdurmaya çalışan gençler de herkesi duygulandırdı.





‘KAÇMAK İÇİN 5 SANİYEMİZ VARDI’

Country müzik şarkıcısı Jason Aldean’ın konseri sırasında gerçekleşen saldırıda, görgü tanıkları saldırganın yalnızca sahnenin ön tarafındaki kalabalığı hedef aldığını aktardı. Hürriyet’e konuşan bir görgü tanığı, “Acımasızdı. Durmuyordu. Mermilerini yeniden yüklediği anlarda kendinizi koruyabileceğiniz bir yere kaçabilmek için 5, belki 8 saniyeniz vardı” ifadelerini kullandı.

‘TÜM SUÇLU NRA’

Bir diğer görgü tanığı ise “Oteli ve konser alanını en iyi gören Excalibur Oteli’nin 20’nci katındaki otel odamdan baktığımda tüm alanın polis tarafından kapatıldığını ve giriş-çıkışlara izin verilmediği gördüm” şeklinde konuştu. Mandalay Bay Oteli’nin kumarhanesinde görevli bir kurpiyer ise Ulusal Tüfek Derneği’ni (NRA) suçlayarak şu ifadeleri kullanıyor: “Bir kişinin bu kadar silah almasına nasıl izin verilir? Bence tüm suçlu ve bu saldırıdan sorumlu olan NRA’dır.”





'DEAŞ TERÖRÜ OLMAMASI BÜYÜK ŞANS'

Birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Las Vegas’ta otellerin neredeyse hepsi dolu. Las Vegas Havalimanı’na indiğimde konuştuğum bir taksici, saldırıya rağmen turistlerin şehre gelmeye devam ettiğini, özellikle de DEAŞ terörü olmamasının kendileri için bir büyük şans olduğunu dile getiriyor. Iraklı asıllı taksici Ömer, “DEAŞ terörü olsaydı, Amerikalılar büyük gürültü koparırdı. Yabancılar da endişelenirdi. Yerel terör olması bunun bir devamının gelmeyeceği şeklinde algılandı” diyerek saldırıyı yorumluyor.





ŞEHİR RİTMİNİ DÜŞÜRMEDİ

Saldırganın olayı gerçekleştirdiği Mandalay Bay Oteli’nin hemen karşısında yer alan Luxor Otel’i de güvenlik çemberine alan ve giriş-çıkışlara izin vermeyen polis dışarda kalan otel müşterilerini çevredeki diğer otellere gönderirken Las Vegas’ta devam eden “Uluslararası Casino ve Oyun Fuarı” da devam ediyor.





Olayın ardından gazeteci ve televizyoncu akınına uğrayan şehirde, gündüz saldırı ile ilgili haber kanallarını yayınlayan restoranlar akşam saatlerinde ise spor kanallarına geçerek olayın