Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Las Vegas katliamını görgü tanıkları anlattı: "Kaçmak için 5 saniyemiz vardı"

    Las Vegas katliamını görgü tanıkları anlattı: "Kaçmak için 5 saniyemiz vardı"

    Razi CANİKLİGİL / LAS VEGAS
    03.10.2017 - 12:19 | Son Güncelleme:

    Hürriyet, ABD tarihinin en kanlı saldırısının ardından olay yerine gitti. Dün akşam dehşeti yaşayan Las Vegas’ta büyük bir korku hakimken, Washington muhabirimiz Razi Canikligil olay yerinden izlenimlerini aktardı.

    ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde dün akşam yerel saatle 22.00 sularında ‘Route 91 Harvest’ müzik festivaline düzenlenen kanlı saldırının ardından kentte sessizlik hakim. Polis, olay yerinde incelemelerini sürdürürken, dehşeti yaşayanların olayın şokunu hala atlatamadıkları atlatılıyor.

    Las Vegas katliamı, mermilerden kaçarken geride kalanlara yardım etmeye çalışan fedakar insan hikayeleriyle şimdiden ABD’de günün konusu oldu. Yaklaşık 22 bin kişinin katıldığı 3 günlük festivalin son konserinde meydana gelen saldırıda, arkadaşlarının kurşun yaralarını elleriyle kapatarak kanamayı durdurmaya çalışan gençler de herkesi duygulandırdı.

    Las Vegas katliamını görgü tanıkları anlattı: Kaçmak için 5 saniyemiz vardı

    ‘KAÇMAK İÇİN 5 SANİYEMİZ VARDI’

    Country müzik şarkıcısı Jason Aldean’ın konseri sırasında gerçekleşen saldırıda, görgü tanıkları saldırganın yalnızca sahnenin ön tarafındaki kalabalığı hedef aldığını aktardı. Hürriyet’e konuşan bir görgü tanığı, “Acımasızdı. Durmuyordu. Mermilerini yeniden yüklediği anlarda kendinizi koruyabileceğiniz bir yere kaçabilmek için 5, belki 8 saniyeniz vardı” ifadelerini kullandı.

    Las Vegas katliamını görgü tanıkları anlattı: Kaçmak için 5 saniyemiz vardı

    ‘TÜM SUÇLU NRA’

    Bir diğer görgü tanığı ise “Oteli ve konser alanını en iyi gören Excalibur Oteli’nin 20’nci katındaki otel odamdan baktığımda tüm alanın polis tarafından kapatıldığını ve giriş-çıkışlara izin verilmediği gördüm” şeklinde konuştu. Mandalay Bay Oteli’nin kumarhanesinde görevli bir kurpiyer ise Ulusal Tüfek Derneği’ni (NRA) suçlayarak şu ifadeleri kullanıyor: “Bir kişinin bu kadar silah almasına nasıl izin verilir? Bence tüm suçlu ve bu saldırıdan sorumlu olan NRA’dır.”

    Las Vegas katliamını görgü tanıkları anlattı: Kaçmak için 5 saniyemiz vardı

    'DEAŞ TERÖRÜ OLMAMASI BÜYÜK ŞANS'

    Birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Las Vegas’ta otellerin neredeyse hepsi dolu. Las Vegas Havalimanı’na indiğimde konuştuğum bir taksici, saldırıya rağmen turistlerin şehre gelmeye devam ettiğini, özellikle de DEAŞ terörü olmamasının kendileri için bir büyük şans olduğunu dile getiriyor. Iraklı asıllı taksici Ömer, “DEAŞ terörü olsaydı, Amerikalılar büyük gürültü koparırdı. Yabancılar da endişelenirdi. Yerel terör olması bunun bir devamının gelmeyeceği şeklinde algılandı” diyerek saldırıyı yorumluyor.

    Las Vegas katliamını görgü tanıkları anlattı: Kaçmak için 5 saniyemiz vardı

    ŞEHİR RİTMİNİ DÜŞÜRMEDİ

    Saldırganın olayı gerçekleştirdiği Mandalay Bay Oteli’nin hemen karşısında yer alan Luxor Otel’i de güvenlik çemberine alan ve giriş-çıkışlara izin vermeyen polis dışarda kalan otel müşterilerini çevredeki diğer otellere gönderirken Las Vegas’ta devam eden “Uluslararası Casino ve Oyun Fuarı” da devam ediyor.

    Las Vegas katliamını görgü tanıkları anlattı: Kaçmak için 5 saniyemiz vardı

    Olayın ardından gazeteci ve televizyoncu akınına uğrayan şehirde, gündüz saldırı ile ilgili haber kanallarını yayınlayan restoranlar akşam saatlerinde ise spor kanallarına geçerek olayın

    Etiketler: Las Vegas , Nevada , saldırı , katliam , Mandalay Bay , Route 91 Harvest , Jason Aldean , görgü tanığı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri