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    Larnaka’ya Kazak bayrağıyla kaçmış

    Banu ŞEN / İZMİR
    06.10.2017 - 22:40 | Son Güncelleme:

    Hürriyet, FETÖ terör örgütü üyeliğinden aranırken Kıbrıs Rum Kesimi’ne sığınan deniz yüzbaşı Kadir Karaman’ın kaçışıyla ilgili detaylara ulaştı. Yanında Kazak eşi de bulunan Karaman, Kıbrıs Rum yönetimine, Mersin’den teknesine Kazak bayrağı takarak kaçmış.

    Karaman 2007’de Deniz Harp Okulu’ndan mezun oldu. Çalışma arkadaşlarının izlenimlerine göre modern yaşamıyla biliniyordu. İki yıl öncesine kadar İzmir Foça Deniz Üssü’nde görevliydi. LCT 151 çıkarma gemisinin komutanlığını yapan Kadir Karaman, yelken sporuna meraklıydı. Foça’daki üsten tanıyan arkadaşları “FETÖ’cü olarak en son tanımlanacak bir profil çizmişti. Su gibi içki içerdi. İyi bir kamuflaj yapmış. Kendisini iyi gizlemiş” sözleriyle anlatıyor Karaman’ı.

    Karaman, daha sonra Gölcük’e tayin oldu. Bir süre önce de Mersin’e tayini çıktı. Geçen cuma günü, İzmir merkezli FETÖ operasyonundaki gözaltı listesinde adı vardı. Karaman’ın Foça’dayken örgütün mahrem imamlarından biriyle ankesörlü telefon konuşması yaptığı iddialar arasındaydı. Birkaç gün sonra da Kıbrıs Rum Kesimi’ne sığındığı ortaya çıktı. Kazakistan uyruklu eşi Nina Pozhidaeva ile birlikte, 10.5 buçuk metrelik ‘Sanchez’ isimli yelkenlisiyle Larnaka Limanı’na yanaşmıştı. Karaman’ın liman çıkış kaydı bulunmadığı, radar seyir sistemini çalıştırmadığı ve teknesine Kazak bayrağı taktığı öğrenildi. Karaman siyasi sığınma talep ederken, kendisiyle ilgili Türkiye’deki tüm bilgileri, fotoğrafları da silerek gittiği kaydedildi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Kadir Karaman , kıbrıs
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