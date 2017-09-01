Lara’nın cenazesinde çifte acı

Lara Zeynep için dün Teşvikiye Camisi’de öğle vakti cenaze namazı kılındı. Ailesi dört kuşaktır İstanbul’da yaşayan Latin Katolik levantenlerden olan babası ve akrabaları, imama uyarak cenaze namazında saf tuttular. Annesi de ön saflarda eşi ve yakınlarıyla birlikte cenaze namazını kıldı.

‘KIZIM MELEK OLDU’

Feriköy Latin Katolik Mezarlığı’na getirilen Lara Zeynep’in naaşı, burada İslami usullere göre toprağa verildi. Aile imama cüppesi ve sarığını çıkarmasına gerek olmadığını belirterek tüm cenazenin tamamıyla İslami usule göre olmasını istedi. Zeynep Lara’yı Hıristiyan ve Müslüman akrabaları üzerine toprak atarak birlikte uğurladı. İmam anne ve babadan helallik isteyerek son duasını yaptı. Kızının mezarına eşi ile birlikte gül suyu döktükten sonra cenazeye katılan dostlarına açıklama yapan İlkay Çapraz Şalabi, “Kızım melek olarak dünyaya geldi, melek olarak uğurladık. Mekânı cennet olur. Çok güzel bir çocuktu ama ömrü bu kadarmış. Çok kötü bir hastalıkla aylarca savaştı. Allah kimseye böyle bir acıyı yaşatmasın” dedi.

NEDEN İZİN VERİLMEDİ?

Anne İlkay Çapraz Şalabi kızının Latin Katolik mezarlığına gömülmesiyle ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Eşim dört kuşaktır bu ülkede. Vergimizi veriyoruz, evlenirken bana kırmızı defter veriyorlar ama eşim Hıristiyan olduğu için Zincirlikuyu’dan aile mezarı almamıza izin vermediler. Neden birlikte gömülmemize izin verilmiyor? Biz bir aileyiz. Kızım babasıyla yan yana gömülemeyeceği için Feriköy’ü tercih ettik.”