Lansman tamam, sıra anlaşmalarda

Amaç mümkün olduğunca çok belediyenin katılımıyla temmuzda uygulamayı başlatmak olarak açıklanıyor. Kartın açıklanmasının ardından, serbest kartlar gibi ulaşımda avantaj veya ücretsiz biniş hakkı sağlayan kartların iptal edilip edilmeyeceği sorusu da gündeme geldi. Yetkililer, ulaştırmada avantaj sağlayan veya ücretsiz biniş hakkı tanıyan kartların iptali gibi bir durumun söz konusu olmayacağını belirterek, “Türkiye Kart, ilk aşamada isteğe bağlı olarak kullanılacak. Bu kartı kullanmak isteyen vatandaşların ellerinde bulunan diğer kartlar da bu sisteme entegre olacak. Herhangi bir hak kaybı veya hak gerilemesi ise söz konusu olmayacak. Uygulama tarihi yaklaştığında entegrasyon ve diğer konularla ilgili prosedürler de kamuoyuyla paylaşılacak” bilgisini verdiler.

PTT ANAHTAR ROLDE

Bankacılıktan, tüm illerdeki toplu ulaşım araçlarına, telekomünikasyondan, müzelere kadar birçok alanı kapsayacak olan Türkiye Kart’ta anahtar rol PTT’nin olacak. Kartların halka ulaştırılmasında PTT’nin 4 bin 600 noktası kullanılacak. Böylece köylerden ilçelere kadar ülkenin her noktasında kartın aktif olarak kullanılması sağlanacak. Kart uygulamaya girdikten sonra ise modelin ihraç edilmesi için çalışmalara başlanacak. Örneğinin çok az olduğuna dikkat çekilirken, “Türkiye’ye özgü bir sistem, bu sistemin dünya ölçeğinde de kabul görme şansı yüksek” deniliyor. Türkiye Kart’ın çalışmalarını Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı öncülüğünde bir araya gelen PTT, Türk Telekom, Turkcell, Denizbank, Vakıf Katılım Bankası ve İBB’nin Belbim Şirketi yürüttü.

HER TÜRLÜ ALIŞVERİŞ YAPILABİLECEK

DENİZBANK Genel Müdürü Hakan Ateş, projenin maliyetleri düşürerek ekonomiye büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Sistemin otobüste, metroda, trende, müzede de kullanılabileceğini anlatan Ateş, “Alışveriş merkezinden alışveriş yaparken de bunu kullanabiliyorsunuz. Direkt ödemenizi de bununla yapabilirsiniz. PTT’nin ve Türk Telekom’un getirdiği bütün hizmetlerden yararlanabiliyorsunuz. Barkodla telefonu göstererek, uzaktan da, telefonla da alışveriş yapılabilecek” dedi.