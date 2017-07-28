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    Landshut 40 yıl sonra Almanya’ya dönüyor

    BERLİN
    28 Temmuz 2017 - 10:05Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 10:05

    Almanya, 1977 yılında 87 yolcuyla Mogadişu’ya kaçırılan Lufthansa’nın Landshut adlı Boeing 737-200 tipi yolcu uçağını 40 yıl sonra getiriyor. Uçak Almanya’da müzeye konulacak.

    ALMANYA 1970’li yıllarda Kızıl Ordu Tugayları’nın (RAF) ağır terör saldırılarına sahne olmuştu. 13 Ekim 1977’de Filistin Kurtuluş Ordusu mensubu dört hava korsanı Palma de Mallorca-Frankfurt seferini yapan Lufthansa yolcu uçağını içinde 90 yolcu ve mürettebatıyla birlikte kaçırdı. Uçak yakıt almak için Roma’ya indi. Korsanlar, Almanya’da tutuklu RAF mahkumlarının serbest bırakılmasını istedi. Uçak beş gün boyunca İtalya, Kıbrıs, Dubai havaalanlarını dolaştı ve Somali’de Mogadişu havaalanına indi. Korsanlar daha önce uçağın kaptanı Jürgen Schumann’ı öldürdü. Alman polisinin vurucu timi GSG 9, 18 Ekim’de uçağa baskın düzenledi ve dört korsandan üçü öldürüldü. Yolcular ağır yara almadan kurtarıldı. Aynı gün Stuttgart Stammheim cezaevinde yatan RAF mahkumları intihar etti.

    2 MİLYON EUROYA MAL OLACAK
    Terör saldırıları Almanya tarihine ‘Alman Sonbaharı’ olarak girdi. Brezilya’da Fortaleza havaalanında atıl duran uçak 18 Ekim’de yolcuların kurtarılmasından 40 yıl sonra, Almanya’ya getiriliyor. Uçak Friedrichshafen kentindeki Hava ve Uzay Müzesi’nde sergilenecek. Bild Gazetesi, uçağın sökülerek getirileceğini ve naklinin 2 milyon euroya mal olacağını yazdı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel haberi doğruladı.

    Etiketler: Lufthansa , Mogadişu , yolcu uçağı
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