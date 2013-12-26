Lakerda yapımı

Biz ancak restoranlarda yenir diye biliriz ama lakerda evde de gayet kolay yapılabilen bir lezzettir.

Eskiden torikten yapılırdı ama şimdilerde palamut kullanılır oldu. Lafı fazla uzatmayalım ve meraklısı için kısa bir lakerda tarifi verelim.

Palamudu kafa ve kuyruk kısımlarından 3-4 santim uzaklıktan kesiyoruz. Gövdeyi iyice temizleyip kılçıklarını çıkardıktan sonra kıkırdak kısmını da ince bir telle çıkarıyoruz.

Gövdeyi 3-4 santimlik parçalar halinde dilimleyerek tekrar yıkayıp süzgece koyuyoruz. Balık kandan tamamen arınmış olmalı ki lakerdanız bembeyaz olsun. Balık etlerini temiz suya koyup buzdolabında 3-4 saat bekletiyoruz.

İşin bundan sonrası için sofra tuzundan biraz daha iri taneli tuza ihtiyacımız var.

Temiz bir kabın dibine tuz serip kurulanmış balık parçalarını kesik tarafları tuza gelecek şekilde kaba yerleştiriyoruz. Üzerine tekrar tuz serpip istersek defne yaprağı koyuyoruz.

Balık parçaları bitene kadar, kat kat aynı işlemleri uygulayıp en üstünü tuzla kapatıyoruz, üç hafta kadar bekletiyoruz.

Bu süre içinde yağını dışarı bırakan lakerdayı servise sunacağımız zaman süzerek 3-4 saat temiz suda bekletiyoruz. Üzerine zeytinyağı gezdirdiğimiz ev yapımı lakerdayı afiyetle yiyoruz.

Malzeme listesi

1,5 kg patates

4 su bardağı köftelik ince bulgur

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı un

2 çay kaşığı tuz, karabiber



İç harcı için;

250 gr az yağlı dana kıyma

1 adet orta boy kuru soğan

1 demet maydanoz

1 yemek kaşığı bitkisel margarin

1 çay kaşığı tuz, karabiber

1 su bardağı sıvıyağ

8 kişilik

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Bulgurlu patates köftesi

Patatesler iyice yıkanıp üzerine tam çıkacak kadar su eklenerek haşlanmaya bırakılır. Haşlanan patatesler sıcakken soyulup derin bir kaba aktarıldıktan sonra ezilerek, püre haline getirilir.

Patates püresi henüz sıcak haldeyken üzerine köftelik bulgur eklenir ve bulgur yumuşayıncaya kadar, 15 dakika bekletilir.

Üzerine yumurtalar ve un ilave edilip tuz ve karabiber serpilir. Malzemeler 7-8 dakika yoğrulduktan sonra bir kenarda bekletilir.

İç harcının hazırlanması için kıyma, ince kıyılmış soğan ve margarin orta boy bir tencereye koyulur. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırılarak 8-10 dakika kadar kavrulur.

Üzerine ince kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ilave eklenip 5 dakika daha pişirildikten sonra ocaktan alınır.

Köfte harcından yarım limon büyüklüğünde parçalar koparılıp yuvarlanır. Ortasına başparmakla bastırılarak çukurlaştırılır ve çukur kısma kıymalı harçtan 2 tatlı kaşığı kadar koyulup kapatılır.

İçli köfte yapar gibi hazırlanan köfteler bol miktardaki kızgın yağda çevrilerek, nar gibi oluncaya kadar kızartılır. Sıcak sıcak servise sunulur.