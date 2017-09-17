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    ‘Laik ve bilimsel’ eğitim istediler

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    17.09.2017 - 20:44 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 20:44

    EĞİTİM-Sen ve Alevi Bektaşi Federasyonu, dün Kartal Meydanı’nda ‘Laik, bilimsel, kamusal, parasız ve anadilde eğitim mitingi’ düzenledi.

    CHP ve HDP’nin de destek verdiği mitingde ‘Irkçı, gerici eğitime hayır’, ‘Müfredata dur de’ sloganları atıldı, ‘Aleviliğin inkarına, eğitimde asimilasyona hayır de, örgütlen’ pankartı açıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı miting alanına yakın noktalarda keskin nişancılar çatılarda nöbet tuttu. Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan konuşmasında, “Tüm çocuklarımıza ‘paran varsa’ ve ‘paran kadar’ eğitim dayatılıyor.

    ‘Laik ve bilimsel’ eğitim istediler

    Çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakma mücadelesi verdik, vermeye devam edeceğiz” dedi. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muhittin Yıldız da “Devlet okulları her inanca, dile, renge, topluma; eşit, açık, bilim-ilim yuvaları olmalıdır” diye konuştu.

    Etiketler: gazetehaberleri , eğitim , Alevi
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