Laf atma kavgası kanlı bitti

Olay, Kepez ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’ndeki parkta önceki gece 22.30'da meydana geldi. Bölgede yaşayan Suriyeli bir çiftin sokak üzerinde yapılan düğününde, mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında iddiaya göre laf atmadan dolayı tartışma çıktı.



Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Suriyeli 22 yaşındaki Muhammed Elşair ve kardeşi Mecid Elşair ile adı henüz öğrenilemeyen bir Suriyeli bıçakla yaralandı. Hastaneye götürülen yaralılardan kalbinden bıçaklanan Elşair, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Suriyelileri bıçakladıkları öne sürülen Ali E. ile kuzeni Alihan E. gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



