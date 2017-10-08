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    Laf atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

    Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
    08.10.2017 - 13:25 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’daki bir sokak düğününde, Suriyeler ile mahalle sakinleri arasında laf atmadan kaynaklandığı öne sürülen kavgada bıçakla yaralanan 1 Suriyeli öldü, 2 Suriyeli yaralandı.

    Olay, Kepez İlçesi Mehmet Akif Mahallesi 6705 Sokak üzerindeki parkta saat 22.30’da meydana geldi. Bölgede yaşayan Suriyeli bir çiftin sokak üzerinde yapılan düğününde, mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında iddiaya göre laf atmadan dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Suriyeli 22 yaşındaki Muhammed Elşair ve kardeşi Mecid Elşair ile adı henüz öğrenilemeyen bir Suriyeli bıçakla yaralandı. Hastaneye götürülen yaralılardan kalbinden bıçaklanan Muhammed Elşair, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Suriyelileri bıçakladıkları öne sürülen Ali E. ile kuzeni Alihan E. gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Etiketler: ANTALYA , bıçaklı kavga , kavga
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