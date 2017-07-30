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    Laf atma bıçağına indirimle 16 yıl

    Mithat ABAKAN / DHA
    30 Temmuz 2017 - 00:03Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 00:04

    ANTALYA'da kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle tartıştığı Ali Ünal'ı (24) bıçakla öldürüp kaçan ve cinayetten 33 ay sonra camiden çıkarken yakalanan Ahmet Erkan (32), 16 yıl hapisle cezalandırıldı.

    Erkan, önceki gün Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı. Davada mütalaa veren savcı, Ünal'ın laf atması üzerine kavga çıktığını, Erkan'ın, Ünal'ı 7 ayrı yerinden bıçaklayarak ölmesine sebep olduğunu belirtti.

    1 SANİYE DÜŞÜNEMEDİM
    Son sözü sorulan Erkan, Ünal'ı tanımadığını aktarırken, "Aniden gelişen bir olay. Bir saniye düşünme şansım olmadı. Amacım öldürmek değildi, pişmanım. Elini beline attığını görünce saldıracağını düşündüm. Kendisine en fazla 2-3 bıçak darbesi vurdum. Kesinlikle daha fazla vurmadım. Belki benden sonra bıçaklayanlar oldu ya da benim bıçakladığım bu maktul değil" dedi. Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verilen Erkan'a bu fiili haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 16 yıl hapis, sanığa yardım ettiği için tutuksuz yargılanan kız arkadaşı Semra Sözer'e de suçluyu kayırma suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.

    Etiketler: Cinayet , Bıçaklama , gazetehaberleri
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