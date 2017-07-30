Laf atma bıçağına indirimle 16 yıl

Erkan, önceki gün Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı. Davada mütalaa veren savcı, Ünal'ın laf atması üzerine kavga çıktığını, Erkan'ın, Ünal'ı 7 ayrı yerinden bıçaklayarak ölmesine sebep olduğunu belirtti.



1 SANİYE DÜŞÜNEMEDİM

Son sözü sorulan Erkan, Ünal'ı tanımadığını aktarırken, "Aniden gelişen bir olay. Bir saniye düşünme şansım olmadı. Amacım öldürmek değildi, pişmanım. Elini beline attığını görünce saldıracağını düşündüm. Kendisine en fazla 2-3 bıçak darbesi vurdum. Kesinlikle daha fazla vurmadım. Belki benden sonra bıçaklayanlar oldu ya da benim bıçakladığım bu maktul değil" dedi. Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verilen Erkan'a bu fiili haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 16 yıl hapis, sanığa yardım ettiği için tutuksuz yargılanan kız arkadaşı Semra Sözer'e de suçluyu kayırma suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.



