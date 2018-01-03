Lady Gaga’nın kardeşi hakkında bilmeniz gereken 5 bilgi

Lady Gaga’nın ilginç stili bazen işine yarıyor

Germanotta ablasına göre çok daha konservatif bir tarza sahip. Zaten Gaga’nın tüm ailesi de oldukça konservatif bir hayat yaşıyor. Bu nedenle de Lady Gaga’nın tarzı herkes gibi onlar için de oldukça ilginç. Kız kardeşi ise bu durumu kendi lehine çevirdiğini bir röportajında şöyle anlatıyor: Bazen çılgın bir şeyler giyindiğimde babam bana karışıyor ve kıyafetimin biraz fazla olduğunu söylüyor. Ben de ona en azından üzerimde biftek parçalarıyla dolaşmıyorum diyorum. O da güzel bir noktaya değindiğimi itiraf ediyor ve konu kapanıyor.

Okudukları okulu seviyor

Lady Gaga gibi kızkardeşi de Convent of the Sacred Heart manastırında okudu. Lady Gaga o dönemler için oldukça kötü şeyler söylese de kızkardeşi buna katılmıyor. Okulda çok güzel arkadaşlıklar edindiğini ve bu arkadaşlıklardan bazılarını sonsuza kadar devam ettireceğini de ekliyor. İki kızkardeşin okulları hakkındaki fikirleri tamamen zıt.

Modaya ilgisi küçük yaştan beri var

Lady Gaga moda konusunda oldukça farklı bir çizgi izleyen her seferinde şaşırtıcı tasarım elbiselerle karşımıza çıkan biri. Ancak kız kardeşi öyle değil. O çok küçük yaştan beri modayla ilgileniyor ve güzel giyinmeye gayret gösteriyor. Hatta kendisi bir röportajında okulda en iyi giyinen kızlardan biri seçildiğini söylüyor. Bu nedenle moda okumaya karar vermiş.

Lady Gaga’nın Telephone isimli şarkısının klibinde rol aldı

Germanotta’nın medyanın radarına takılmasının en büyük nedenlerinden biri de kendisinin Lady Gaga’nın Telephone isimli şarkısının klibinde ufak bir rol alması oldu. Beyonce ile birlikte seslendirdikleri bu şarkının klibinde hapishane koridorunda deri ceket giyinmiş kameraya bakan kız Germanotta’nın ta kendisi.

Sık sık ablasının yanında yer alıyor

Lady Gaga, CFDA Fashion Icon ödülünü alırken yeşil saçlarıyla medyaya poz verirken yanında duran kişi kardeşi Germanotta’ydı. Kız kardeşler sık sık çeşitli davetlere birlikte katılıyorlar ve bundan büyük zevk aldıklarını söylüyorlar. Kardeşi ablasına her daim arka planda destek olmaya devam ediyor.