La Liga yönetiminden sürpriz karar!

Yönetim Kurulu toplantısında eSpor hakkında karar alan FC Barcelona, bu fırsatlar dünyasında en iyi şekilde yer almak için çalışmalara başladı. Oyun devi Konami ile anlaşması bulunan Katalan ekibi, dijital platformlarda bulunan bazı video ve mobil oyunlarından bugüne kadar 4 milyon Euro’luk bir kazanç elde etti. FC Barcelona’nın yıldız futbolcuları Neymar ve Pique de uzun zamandır eSpor üzerine yaptığı çalışmalarla biliniyor.

İspanya’da sadece FC Barcelona değil La Liga yönetimi de eSpor Ligi kurmak için harekete geçti. Tam 16 takımın FIFA 18 ile birlikte lige başlaması bekleniyor.