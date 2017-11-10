KYK'den yapılan açıklamaya göre, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, üniversiteli gençlere dengeli beslenme, GDO'lu gıdaların tüketimi, sağlıklı zayıflama ve obeziteyle mücadele konularında bilgi verilecek.

KYK tarafından 81 il ve KKTC'deki yurtlarda barınan 600 binden fazla öğrenci için gıda mühendisleri ve diyetisyen kontrolünde sağlıklı, hijyenik yemekler hazırlanıyor.

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli beslenebilmeleri için öğrencilere lokanta, kantin, kafeterya gibi imkanlar sunuluyor. KYK yurtlarında kalan öğrencilere günde 11 lira beslenme yardımı veriliyor, her gün açık büfe sabah kahvaltısının yanı sıra akşam yemeği için de 20 çeşit yemek servis ediliyor.

KYK'deki lokanta, kantin işletmelerinde, gıda mühendisi veya diyetisyen çalıştırma zorunluluğu bulunuyor, güvenli gıda sunumu, tedarik, depolama ve üretim aşamaları işinde uzman meslek elemanlarınca kontrol ediliyor.

Düzenli beslenme anlatılacak

Gençlerin sağlıklı, düzenli ve dengeli beslenmeyi alışkanlık haline getirmeleri için bir uygulama hayata geçiriliyor. Bu kapsamda gençler için büyük tehlike olan "sıfır beden" ve "obezite" başta olmak üzere sağlıklı beslenme ve spor konusunda alanında uzman isimler KYK'li gençlerle buluşacak.

Proje kapsamında son yıllarda gençler arasında hızla yaygınlaşan sıfır beden anlayışının insan hayatı üzerindeki olumsuz etkileri vurgulanacak.

Düzenlenecek etkinlikler kapsamında, gençlere, modern çağın dayattığı beden ölçüleri ve güzellik anlayışının yanlış olduğu, her bireyin beden ölçülerinin sağlıklarına göre farklılık gösterebileceği anlatılacak. Kötü beslenme ve spor yapmamanın getirdiği en önemli sorun olan obeziteyle mücadele etmenin, su içmenin, sağlıklı beslenmenin ve hareket etmenin önemine dikkat çekilecek.

Gençlere sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için düzenli spor yapmaları ve bu doğrultuda yurtlarda düzenlenen sportif faaliyetlere katılmanın gerekliliği de anlatılacak. Proje kapsamında Prof. Dr. Canan Karatay, Doç. Dr. Halit Yerebakan ve Dr. Ender Saraç birçok ilde KYK'li gençlerle bir araya gelecek.