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    KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı? Sonuç sayfası

    Hürriyet Haber
    21.09.2017 - 09:53 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 09:53

    KYK yurt yedek sonuçları için öğrenci ve velilerin araştırması devam ediyor. Üniversite eğitimini alacakları kentlerde barınma ihtiyacını karşılamak isteyen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun desteğini almak için müracaatta bulundu. İlk üç yedek yurt sonuçları duyurusundan faydalanamayan öğrenciler, boş kontenjana göre her pazartesi ve perşembe günü açıklanacak olan KYK yurt yedek sonuçlarına kilitlendi. Peki, KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylı bilgiler

    KYK yurt yedek sonuçları için başvuruda bulunan vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Barınma ihtiyacını Kredi ve Yurtlar Kurumu üzerinden karşılamak isteyen öğrenci ve veliler, kurumun yapacağı yeni değerlendirmeleri araştırmaya başladı. Peki, her pazartesi ve perşembe günü duyurulacağı açıklanan KYK yurt yedek sonuçları bu perşembe günü açıklandı mı?

    KYK yurt yedek sonuçları her perşembe ve her pazartesi günü otomatik olarak gerçekleştirilecek. 

    KYK YURT YEDEK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    YEDEK YERLEŞTİRMELER HER PAZARTESİ VE PERŞEMBE GÜNLERİ ALINACAK

    11 Eylül Pazartesi günü başlayan yedeklerin yerleştirilme süreci, KYK yurtlarında yer olması halinde her perşembe ve pazartesi olmak üzere devam edecek. Dolayısıyla yedeklerin yerleştirilmesi 14 Eylül Perşembe günü ikinci kez, 18 Eylül Pazartesi günü ise üçüncü kez gerçekleştirilecek.

    Gençlerin barınma talebini karşılamaya yönelik yıl içerisinde de yurt açma faaliyetlerini sürdüren KYK, bünyesine dahil ettiği yeni yurtlara ve mevcut yurtlarında boşalan yerlere öğrencileri yerleştirmeye 18 Eylül tarihinden sonra da her perşembe ve her pazartesi günü devam edecek.

    KYK EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

    2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrencilerin başvurularını alan KYK; ek kontenjan ve özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan, ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvurularını almaya hazırlanıyor.

    30 Haziran 2017 tarihinden sonra yatay/dikey geçiş yapan, ek kontenjan ve özel yetenek sınavı ile bir yükseköğrenim programına yerleşen, ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

    ÖSYM’nin sonuç açıklama ve YÖK’ün kesin kayıt tarihlerine göre başvuru tarihlerini belirleyen KYK, yurt başvurularını tüm üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yatay/dikey geçiş yapan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından alacak.

    Başvurular e- Devlet üzerinden

    Başvuru sırasında yanlış işaretlemelerin önüne geçmek amacıyla öğrencilerin öğrenim bilgileri artık YÖK bilgi siteminden alınıyor. Dolayısıyla öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Bu nedenle KYK’ya yurt başvurusunda bulunacak öğrencilerin okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

    Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrenciler, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltebilecekler.

    Başvuru tarihleri ilerleyen süreçte kamuoyuna duyurulacak olup başvuruyla ilgili merak edilen her tür bilgiye Kurumun resmi internet adresinden (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) ulaşılabilecek.

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