KYK yurt sonuçları açıklandı! KYK 5. yedek yurt sonuçları

KYK yedek yurt sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet veren YURTKUR tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenim görecekleri kentlerde henüz barınma problemini çözemeyen öğrenciler, KYK yedek yurt sonuçları bilgisi ile bu duruma yön verecek. Peki YURTKUR, KYK yedek yurt sonuçları bilgisini paylaştı mı? İşte, öğrencilerin merakla araştırdığı konunun detayları

KYK yurt yedek sonuçları her perşembe ve her pazartesi günü otomatik olarak öğrencilerle paylaşılacak. KYK 5. yedek yurt yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçları aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz.

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

PAZARTESİ-PERŞEMBE YERLEŞTİRMELERİ DEVAM EDİYOR

11 Eylül Pazartesi günü başlayan yedeklerin yerleştirilme süreci, KYK yurtlarında yer olması halinde her perşembe ve pazartesi olmak üzere devam ediyor. 14 Eylül Perşembe günü ikinci kez, 18 Eylül Pazartesi günü ise üçüncü kez gerçekleştirilen planlı yerleştirmelerin ardından, boş kontenjan yerleştirmeleri devam edecek.





Gençlerin barınma talebini karşılamaya yönelik yıl içerisinde de yurt açma faaliyetlerini sürdüren KYK, bünyesine dahil ettiği yeni yurtlara ve mevcut yurtlarında boşalan yerlere öğrencileri yerleştirmeye 18 Eylül tarihinden sonra da her perşembe ve her pazartesi günü devam edecek.





KYK EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrencilerin başvurularını alan KYK; ek kontenjan ve özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan, ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvurularını almaya hazırlanıyor.

30 Haziran 2017 tarihinden sonra yatay/dikey geçiş yapan, ek kontenjan ve özel yetenek sınavı ile bir yükseköğrenim programına yerleşen, ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

ÖSYM’nin sonuç açıklama ve YÖK’ün kesin kayıt tarihlerine göre başvuru tarihlerini belirleyen KYK, yurt başvurularını tüm üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yatay/dikey geçiş yapan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından alacak.

Başvurular e- Devlet üzerinden

Başvuru sırasında yanlış işaretlemelerin önüne geçmek amacıyla öğrencilerin öğrenim bilgileri artık YÖK bilgi siteminden alınıyor. Dolayısıyla öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Bu nedenle KYK’ya yurt başvurusunda bulunacak öğrencilerin okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrenciler, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltebilecekler.



Başvuru tarihleri ilerleyen süreçte kamuoyuna duyurulacak olup başvuruyla ilgili merak edilen her tür bilgiye Kurumun resmi internet adresinden (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) ulaşılabilecek.