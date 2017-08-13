KYK yurt başvurusu ne zaman? Yurt başvurusu nasıl yapılır?

Üniversite tercih sonuçlarının ardından KYK yurt başvurularının detayları da ortaya çıktı. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 öğretim yılında ilk kez herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri, herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eğitim gören öğrencilerin yurt başvuruları 14 Ağustos'ta başlayacak.



Üniversiteli gençlerin barınma için öncelikli tercihi olan KYK yurtlarına başvurular, 20 Ağustos gece yarısına kadar "e-devlet" üzerinden herhangi bir ücret ödemeden gerçekleştirilebilecek. Başvuruya ilişkin ayrıntılı bilgiye "yurtkur.gsb.gov.tr" adresli web sitesinde bulunan başvuru kılavuzundan ulaşılabilecek.



ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ DE BAŞVURABİLECEK



KYK bünyesindeki yurtlarda kalmak için ara sınıf öğrencileri de başvurabilecek. 30 Haziran'dan önce herhangi bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri de ara sınıf olarak 14-20 Ağustos tarihleri arasında yurt başvuru işlemlerini yapabilecek.



YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



Yurt başvuruları e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Bu nedenle "e-devlet" şifresi olmayan öğrencilerin kimliğiyle birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka "e-devlet" şifresi almaları veya diğer "e-devlet" giriş yöntemlerine sahip olmaları gerekiyor.

Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin, yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?



Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini yine "e-devlet" üzerinden güncelleyebilecek. Yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca 11 farklı kamu kurum ve kuruluşlarınca araştırılacak. Başvuru sonuçları KYK'nın kurumsal internet sitesi "yurtkur.gsb.gov.tr" üzerinden duyurulacak.