MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet>Eğitim>KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvuruları için son gün ne zaman?

    KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvuruları için son gün ne zaman?

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 18:24Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 18:24

    KYK yurt başvurusunun nasıl yapılacağı milyonlarca öğrenci tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. KYK bünyesindeki yurtlarda kalmak için ara sınıf öğrencileri de KYK yurt başvurusu yapabilecek. Öte yandan KYK yurt başvuru işlemi için son günün ne zaman olduğu da merak ediliyor. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvuruları için son gün ne zaman?

    KYK yurt başvuruları 14 Ağustos tarihinde milyonlarca öğrencinin erişimine açılmıştı. LYS tercih sonuçlarının ardından üniversitelere kayıt yaptırmaya başlayan öğrenciler, şehir dışını kazanmalarından sonra KYK bünyesinde yurtta kalmak için başvuruları araştırmaya başladılar. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvuruları için son gün ne zaman?

    Yüz binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yeni öğrencilerini karşılamak için hazırlıklarını tamamladı. 2017-2018 öğretim yılında üniversiteye kayıt yaptıran hazırlık ve 1’inci sınıf öğrencileri, ara sınıflar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim gören öğrenciler,  KYK yurtlarına başvuruları e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru süresinin sonuna kadar bilgiler yine e-Devlet üzerinden güncellenebilecek. Yurt başvurusunda bulunanların beyanlarının doğruluğu, KYK tarafından 11 farklı kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırılacak. Sonuçlar, http://yurtkur.gsb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacak.

    YURT BAŞVURSU SAYFASI

    ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ DE BAŞVURABİLECEK

    KYK bünyesindeki yurtlarda kalmak için ara sınıf öğrencileri de başvurabilecek. 30 Haziran'dan önce herhangi bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri de ara sınıf olarak 14-20 Ağustos tarihleri arasında yurt başvuru işlemlerini yapabilecek.

    e- DEVLET ŞİFRESİ ALINMASI GEREKİYOR

    Başvurular e-Devlet’ten alınacağından, e-Devlet şifresi olmayanların kimliğiyle birlikte PTT şubelerinden bunu alması veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor. e-Devlet’e girerek okul-bölüm bilgilerini kontrol edecek olan öğrenciler hataya rastlaması halinde üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeli. Bilgilerinde yanlışlık olmayanlarsa doğrudan başvurabiliyor. Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan edenler, yurt barınma hakkı kazandıktan sonra, ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim edecek. Aksi halde başvuruları geçersiz sayılacak.

    2017-2018 öğretim dönemi için 30 Haziran’dan sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran, yaptıracak yatay veya dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla ve özel yetenek sınavıyla yerleşecekler, yüksek lisans ve doktora yapanlarla, Türkiye’ye kendi imkânlarıyla gelen yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları ileriki bir tarihte alınacak.

    BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

    Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini yine "e-devlet" üzerinden güncelleyebilecek. Yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca 11 farklı kamu kurum ve kuruluşlarınca araştırılacak. Başvuru sonuçları KYK'nın kurumsal internet sitesi "yurtkur.gsb.gov.tr" üzerinden duyurulacak.

    Etiketler: kyk , kyk yurt , kyk yurt başvurusu
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri