KYK yurt başvuruları 14 Ağustos tarihinde milyonlarca öğrencinin erişimine açılmıştı. LYS tercih sonuçlarının ardından üniversitelere kayıt yaptırmaya başlayan öğrenciler, şehir dışını kazanmalarından sonra KYK bünyesinde yurtta kalmak için başvuruları araştırmaya başladılar. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvuruları için son gün ne zaman?

Yüz binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yeni öğrencilerini karşılamak için hazırlıklarını tamamladı. 2017-2018 öğretim yılında üniversiteye kayıt yaptıran hazırlık ve 1’inci sınıf öğrencileri, ara sınıflar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim gören öğrenciler, KYK yurtlarına başvuruları e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru süresinin sonuna kadar bilgiler yine e-Devlet üzerinden güncellenebilecek. Yurt başvurusunda bulunanların beyanlarının doğruluğu, KYK tarafından 11 farklı kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırılacak. Sonuçlar, http://yurtkur.gsb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacak.

YURT BAŞVURSU SAYFASI



ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ DE BAŞVURABİLECEK



KYK bünyesindeki yurtlarda kalmak için ara sınıf öğrencileri de başvurabilecek. 30 Haziran'dan önce herhangi bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri de ara sınıf olarak 14-20 Ağustos tarihleri arasında yurt başvuru işlemlerini yapabilecek.



e- DEVLET ŞİFRESİ ALINMASI GEREKİYOR



Başvurular e-Devlet’ten alınacağından, e-Devlet şifresi olmayanların kimliğiyle birlikte PTT şubelerinden bunu alması veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor. e-Devlet’e girerek okul-bölüm bilgilerini kontrol edecek olan öğrenciler hataya rastlaması halinde üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeli. Bilgilerinde yanlışlık olmayanlarsa doğrudan başvurabiliyor. Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan edenler, yurt barınma hakkı kazandıktan sonra, ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim edecek. Aksi halde başvuruları geçersiz sayılacak.

2017-2018 öğretim dönemi için 30 Haziran’dan sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran, yaptıracak yatay veya dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla ve özel yetenek sınavıyla yerleşecekler, yüksek lisans ve doktora yapanlarla, Türkiye’ye kendi imkânlarıyla gelen yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları ileriki bir tarihte alınacak.

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?



Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini yine "e-devlet" üzerinden güncelleyebilecek. Yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca 11 farklı kamu kurum ve kuruluşlarınca araştırılacak. Başvuru sonuçları KYK'nın kurumsal internet sitesi "yurtkur.gsb.gov.tr" üzerinden duyurulacak.