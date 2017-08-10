KYK yurt başvuruları ne zaman? Yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır?

Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, yurt ve burs başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile, ara sınıf ve yurt içi yurt dışı değişim programına katılan öğrencilerinin yurt başvurularına dair detaylar KYK'nın resmi sitesi olan www.kyk.gov.tr üzerinden paylaşılıyor. Geçen yıl 2016-2017 eğitim öğretim dönemi KYK yurt başvuruları 16 Ağustos ile 22 Ağustos 2016 tarihleri arasında alınmıştı. Peki 2017-2018 yurt ve burs başvuru tarihleri belli oldu mu?



Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs ve yurt başvuruları ağustos ayı içerisinde başlayacak. KYK başvurularının ne zaman başlayacağına dair net bir tarih belirlenmedi ancak tarih belli olduğunda KYK'nın resmi sitesi olan www.kyk.gov.tr'de yayınlanacak. Başvuruların değerlendirmesi sonrasında, burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun kyk.gsb.gov.tr internet adresinden süreci takip edebilecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir.

Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

Öğrenciler kyk.gov.tr adresimizdeki T.C. Ziraat Bankası linkinden KYK Kredi/Burs Ödemeleri bölümünden öğrenecekleri şubelerinden adına düzenlenmiş olan BANKKART'ını alarak (daha sonrada gönderilebilir) burs yada öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden süre tahdidi olmaksızın istedikleri zaman, ATM'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden masraf ödemeden tahsil edebileceklerdir. Öğrencilere Ocak ayından başlamak üzere TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre 6.-10. Günleri arasında ödeme yapılacaktır.