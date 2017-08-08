KYK yurt başvuru işlemi, üniversite tercih sonuçları öncesinde adayların bilgisine sunuldu. KYK yurt başvurularının ne zaman yapılacağını merak eden öğrenciler KYK tarafından yapılacak olan açıklamayı bekliyorlardı. Resmi sayfa üzerinden öğrencilere müjde geldi ve yurt başvurularının yapılacağı tarih belli oldu. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak?

Tercih sonuçları için heyecanlanan üniversite adayları, bir yandan da KYK yurt başvurularının başlayacağı tarihi araştırıyordu. Beklenen açıklama KYK’nin resmi sayfası üzerinden geldi. Gençlik ve spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yeni eğitim-öğretim yılı için yurt başvurularını ağustos ayında almaya başlayacak. Ülke geneli ve KKTC’deki toplam 748 yurtla 600 binden fazla üniversiteli gence ev sahipliği yapan KYK, öğrencilerin başvurularını "e-devlet"te yer alan öğrenim bilgilerine göre değerlendirilecek.

Ağustos ayında başlayacak olan KYK yurt başvuruları kesin gün verilmedi.

KYK BAŞVURUSU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Başvurular, e-devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-devlet’teki bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Bilgilerinde yanlışlık olmayan öğrenciler ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek.

Öğrenim bilgileri mutlaka kontrol edilmeli

Öğrencilerin başvuru sırasındaki kodlama hatalarını ortadan kaldırmayı amaçlayan KYK, bu yıl yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Geçen yıl kısmi olarak uygulanan sistem bu yıl hayata geçecek ve öğrencilerin okul bilgileri, YÖK’ün sistemi üzerinden alınacak. Uygulama sayesinde öğrencilerin başvuru esnasında yanlış işaretleme yaparak mağdur olması engellenecek.

KYK bünyesindeki yurtlarda kalmak için başvuru yapacak öğrencilerin, mağduriyet yaşamamaları için başvuru öncesinde e-devlet üzerinden öğrenim bilgilerini mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Yanlış ya da hatalı olan bilgilerin düzeltilmesinin öğrencinin sorumluluğunda olması dolayısıyla söz konusu öğrencilerin bilgilerini öğrenim görecekleri üniversitenin Öğrenci İşleri Bürolarından düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.