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    KYK yurt başvuruları ağustosta başlayacak

    AA
    29 Temmuz 2017 - 09:47Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 09:58

    Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yeni eğitim-öğretim yılı için yurt başvurularını ağustos ayında almaya başlayacak.

    KYK'dan yapılan açıklamaya göre, ülke geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) toplam 748 yurtla, 600 binden fazla üniversiteli gence ev sahipliği yapan kurum, bu yılki yurt başvurularını ağustos ayında alacak.

    Öğrencilerin başvuruları "e-devlet"te yer alan öğrenim bilgilerine göre değerlendirilecek.     

    Bu nedenle öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-devlet'e girip, okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleri bürolarıyla görüşerek düzelttirmeleri gerekecek. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapılamayacak.     

    Bilgilerinde hata olmayan öğrenciler ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek.     

    Öğrencilerin başvuru sırasındaki kodlama hatalarını ortadan kaldırmayı amaçlayan KYK, geçen yıl kısmi olarak uyguladığı sistemi bu yıl tam olarak hayata geçirecek.     

    Buna göre, öğrencilerin okul bilgileri, YÖK'ün sistemi üzerinden alınacak. Uygulama sayesinde öğrencilerin başvuru esnasında yanlış işaretleme yaparak, mağdur olması engellenecek.     

    Ayrıca başvurular e-devlet üzerinden alınacağı için, e-devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimlikleri ile PTT şubelerinden e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet'e giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.     

    Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye kurumun resmi internet adresi "yurtkur.gsb.gov.tr"den ulaşabilecek.     

                   

     

     

     

     

     

    Etiketler: KYK , yurt , başvuru , öğrenci
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