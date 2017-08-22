KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan’dan yurt açıklaması

Kredi ve Yurtlar Kurumu 2017-2018 yılı yurt başvuruları bu yıl 14-20 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Yeni eğitim-öğretim hayatı öncesinde yurt kayıtlarını yapacak olan öğrenciler, sonuçlara odaklandı. YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, "e-devlet, https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek. Peki KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrencilere duyurulacak. KYK'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini yine "e-devlet" üzerinden güncelleyebilecek. Yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca 11 farklı kamu kurum ve kuruluşlarınca araştırılacak. Başvuru sonuçları KYK'nın kurumsal internet sitesi "yurtkur.gsb.gov.tr" üzerinden duyurulacak.

YURT BAŞVURUSU SAYFASI

ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ DE BAŞVURU YAPTI

KYK bünyesindeki yurtlarda kalmak için ara sınıf öğrencileri de başvurudabiliniyor. 30 Haziran'dan önce herhangi bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri de ara sınıf olarak 14-20 Ağustos tarihleri arasında yurt başvuru işlemlerini yapabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'dan yurt başvuruları için açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Rize'de, ilk olarak Kalkandere ilçesindeki Rize Organize Sanayi Bölgesi'ne gitti.Bakanlık olarak yoğun bir döneme girdiklerine işaret eden Bak, yurt başvurularına değindi.

Şu ana kadar 360 bin öğrencinin yurt için başvuruda bulunduğunu belirten Bak, şunları kaydetti:

"Bu akşam sonuna kadar bu sayının 380 bine yükselmesini bekliyoruz. Onun için hazırlıklarımızı yaptık. Kredi ve Yurtlar Kurumu teşkilatımızla beraber öğrencilerimizi bekliyoruz. Yeni eğitim öğretim dönemine üniversitelerimizde Kredi ve Yurtlar Kurumunun 611 bin yatak kapasitesi olarak hazırız. Tabii bunun 400 bini daha önce yerleştirdiğimiz, okullara devam eden öğrencilerimiz. Yeni dönemde de 220 bin civarında öğrencilerimizi yurtlarımıza alacağız. Bu değerlendirme yapılırken de 11 ayrı kritere bakılıyor. Kayıtlarla beraber bunu süratli şekilde gerçekleştireceğiz."