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    KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 20:41Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 20:41

    KYK yurt başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan KYK yurt başvuruları tamamlandı ve şimdi binlerce öğrenci başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamayla birlikte öğrencilerin merakı bir nebze de olsa giderildi. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KYK yurt başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken Kredi Yurtlar Kurumu, resmi sayfası üzerinden duyuru yayımladı. 600 binden fazla üniversiteli gence barınma hizmeti sunulan ve beslenme desteği verilen kurum, 'Yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorularını yanıtsız bırakmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı güvencesiyle işletilen KYK yurt başvurularının sonuçları Yurtkur resmi sayfası üzerinden açıklanacak.

    Kurumdan yapılan açıklamaya göre; başvuru sonuçları en kısa sürede açıklanacak olup her türlü bilgiye http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

    Üniversite sınav sonuçlarının ardından KYK yurt başvurusunda bulunan on binlerce öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı güvencesiyle işletilen yurtlarda barınma gerçekleştirecek. Yeni eğitim-öğretim hayatı öncesinde yurt kayıtlarını yapacak olan öğrenciler, sonuçlara odaklandı. YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, "e-devlet, https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.

    BAŞVURUSU SONRADAN ALINACAKLAR

    2017-2018 eğitim öğretim dönemi için 30 Haziran 2017 tarihinden sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran/yaptıracak yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı olan veya kayıt yaptıracak tüm öğrencilerin yurt başvuruları bir sonraki aşamada alınacak.

    BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

    Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini yine "e-devlet" üzerinden güncelleyebilecek. Yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca 11 farklı kamu kurum ve kuruluşlarınca araştırılacak. Başvuru sonuçları KYK'nın kurumsal internet sitesi "yurtkur.gsb.gov.tr" üzerinden duyurulacak.

    Gençlik ve Spor Bakanı Bak'dan yurt başvuruları için açıklama

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Rize'de, ilk olarak Kalkandere ilçesindeki Rize Organize Sanayi Bölgesi'ne gitti.Bakanlık olarak yoğun bir döneme girdiklerine işaret eden Bak, yurt başvurularına değindi.

    Şu ana kadar 360 bin öğrencinin yurt için başvuruda bulunduğunu belirten Bak, şunları kaydetti:

    "Bu akşam sonuna kadar bu sayının 380 bine yükselmesini bekliyoruz. Onun için hazırlıklarımızı yaptık. Kredi ve Yurtlar Kurumu teşkilatımızla beraber öğrencilerimizi bekliyoruz. Yeni eğitim öğretim dönemine üniversitelerimizde Kredi ve Yurtlar Kurumunun 611 bin yatak kapasitesi olarak hazırız. Tabii bunun 400 bini daha önce yerleştirdiğimiz, okullara devam eden öğrencilerimiz. Yeni dönemde de 220 bin civarında öğrencilerimizi yurtlarımıza alacağız. Bu değerlendirme yapılırken de 11 ayrı kritere bakılıyor. Kayıtlarla beraber bunu süratli şekilde gerçekleştireceğiz."

    Etiketler: kyk , kyk yurt sonuçları , kyk yurt başvuru sonuçları
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