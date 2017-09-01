KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı - Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu sorgulama ekranı

Yurt başvuru sonuçları açıklandı.. KYK yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin başvuru sonuçları açıklandı - Sonuçlar, https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Öğrencilerin, 9 Eylül 23.59'a kadar e-devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr adresinden kayıtlarını yaptırmaları yeterli olacak. İlk yedek yerleştirme 11 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 14 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme de 18 Eylül'de yapılacak

KYK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurtlarda kalabilmek için yapılan başvuru sonuçları, kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını "e-devlet" üzerinden kolayca yapabilecek.

Öğrencilerin, 9 Eylül 23.59'a kadar e-devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr adresinden kayıtlarını yaptırmaları yeterli olacak. İsteyen öğrenciler, kazandıkları yurda giderek şahsen kayıt yaptırabilecek.

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Yedek yerleştirme tarihleri

Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilk üç yedek yerleştirme tarihi de açıklandı. Buna göre ilk yedek yerleştirme 11 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 14 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme de 18 Eylül'de yapılacak. Ayrıca yıl içinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle başvuru alınarak öğrencilerin yerleştirilmesine devam edilecek.

İlk kayıt ücretleri Ziraat Bankası'na yatırılacak

İlk kayıt ücretleri, Ziraat Bankası üzerinden ödenecek. Yurt hakkı kazanan öğrenciler, kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan "e-ödeme" ekranından ilk kayıt ücretini ödeyebilecek.

İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 168 ile 285 lira arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 lira olarak uygulanıyor.

Yurt kayıtları e-devlet üzerinden yapılacak

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-devlet şifresi ile "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden yurt kayıt işlemleri linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu olmayacak.

Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarası yurt müdürlüğüne teslim edilecek. Öğrenciler, kaydoldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre yurtta barınmaya başlayacak. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrenciler, yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirecek.

Öncelikli öğrenciler

Başvuru esnasında özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrenciler, yurtta barınmaya başladığı tarihte ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim edecek. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak. Öte yandan, kredi burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.