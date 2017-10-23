KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! 13. ek yurt sonuçları

KYK yurt başvuru sonuçları Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklandı. Yurt dışından kendi imkanlarıyla gelen öğrenciler ve yedek yurt başvurusunda bulunanların merak ettiği, KYK yurt başvuru sonuçları sonuç ekranından öğrenilebilecek. İşte, KYK yurt başvuru sonuçları ve detaylı bilgiler
YABANCI ÖĞRENCİ YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI
Ülkemize kendi imkanları ile gelen uluslararası öğrencilerin yurt başvuru sonuçları https://sonuç.kyk.gov.tr adresinde açıklandı. Yurtlarda barınma hakkı kazanan öğrencilerin 31.10.2017 tarihine kadar ücretlerini Ziraat Bankası gişeleri, ATM’leri veya internet bankacılığı aracılığıyla yatırarak yurtlarında barınmaya başlamaları gerekiyor.
YABANCI ÖĞRENCİ YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
13. YEDEK YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
PAZARTESİ-PERŞEMBE YERLEŞTİRMELERİ DEVAM EDİYOR
MİSAFİR ÖĞRENCİ STATÜSÜ NEDİR?
Kurum yurtlarında kalmayan yükseköğrenim öğrencilerinin geçici barınma talepleri İllerde İl Müdürlüklerince ilçelerde ise Yurt Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmaktadır.
Kurum yurtlarında misafir olarak barındırılabilecek öğrenciler şunlardır;
a) Yükseköğrenime devam etmekte iken öğrenim gördükleri okulun sınavlarına girmek üzere gelen öğrenciler,
b) Pedagojik formasyon eğitimleri ile yüksek öğretim kurumlarınca zorunlu tutulan kurs, staj vb. eğitim çalışmalarına katılan öğrenciler,
c) Üniversiteler, belediyeler, spor federasyonları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ulusal veya uluslararası inceleme, araştırma, proje, sosyal, kültürel, sportif, eğitsel vb. faaliyetlere katılan öğrenciler (Türkçe öğrenmek amacıyla yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarına devam eden öğrenciler dâhil),