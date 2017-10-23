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    KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! 13. ek yurt sonuçları

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 12:58 | Son Güncelleme:

    KYK yurt başvuru sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden açıklandı. Üniversite eğitimini almaya hak kazanan yerli ve yabancı öğrencilerin başvuruda bulunduğu KYK yurt başvurusu, sonuçları ile sorgulanmaya başlandı. İşte, yabancı öğrencilerin başvurduğu KYK yurt başvuru sonuçları ve ek yurt sonuçları hakkında detaylı bilgiler

    KYK yurt başvuru sonuçları Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklandı. Yurt dışından kendi imkanlarıyla gelen öğrenciler ve yedek yurt başvurusunda bulunanların merak ettiği, KYK yurt başvuru sonuçları sonuç ekranından öğrenilebilecek. İşte, KYK yurt başvuru sonuçları ve detaylı bilgiler

    YABANCI ÖĞRENCİ YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI

    Ülkemize kendi imkanları ile gelen uluslararası öğrencilerin yurt başvuru sonuçları https://sonuç.kyk.gov.tr adresinde açıklandı. Yurtlarda barınma hakkı kazanan öğrencilerin 31.10.2017 tarihine kadar ücretlerini Ziraat Bankası gişeleri, ATM’leri veya internet bankacılığı aracılığıyla yatırarak yurtlarında barınmaya başlamaları gerekiyor.

    YABANCI ÖĞRENCİ YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

    13. YEDEK YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    PAZARTESİ-PERŞEMBE YERLEŞTİRMELERİ DEVAM EDİYOR

    11 Eylül Pazartesi günü başlayan yedeklerin yerleştirilme süreci, KYK yurtlarında yer olması halinde her perşembe ve pazartesi olmak üzere devam ediyor. 14 Eylül Perşembe günü ikinci kez, 18 Eylül Pazartesi günü ise üçüncü kez gerçekleştirilen planlı yerleştirmelerin ardından, boş kontenjan yerleştirmeleri devam edecek.

    Gençlerin barınma talebini karşılamaya yönelik yıl içerisinde de yurt açma faaliyetlerini sürdüren KYK, bünyesine dahil ettiği yeni yurtlara ve mevcut yurtlarında boşalan yerlere öğrencileri yerleştirmeye 18 Eylül tarihinden sonra da her perşembe ve her pazartesi günü devam edecek.

    MİSAFİR ÖĞRENCİ STATÜSÜ NEDİR?

    Kurum yurtlarında kalmayan yükseköğrenim öğrencilerinin geçici barınma talepleri İllerde İl Müdürlüklerince ilçelerde ise Yurt Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmaktadır.

    Kurum yurtlarında misafir olarak barındırılabilecek öğrenciler şunlardır;
    a) Yükseköğrenime devam etmekte iken öğrenim gördükleri okulun sınavlarına girmek üzere gelen öğrenciler,
    b) Pedagojik formasyon eğitimleri ile yüksek öğretim kurumlarınca zorunlu tutulan kurs, staj vb. eğitim çalışmalarına katılan öğrenciler,
    c) Üniversiteler, belediyeler, spor federasyonları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ulusal veya uluslararası inceleme, araştırma, proje, sosyal, kültürel, sportif, eğitsel vb. faaliyetlere katılan öğrenciler (Türkçe öğrenmek amacıyla yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarına devam eden öğrenciler dâhil),

    Etiketler: kyk yurt sonuçları , kyk yedek sonuçları
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