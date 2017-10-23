KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! 13. ek yurt sonuçları

KYK yurt başvuru sonuçları Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklandı. Yurt dışından kendi imkanlarıyla gelen öğrenciler ve yedek yurt başvurusunda bulunanların merak ettiği, KYK yurt başvuru sonuçları sonuç ekranından öğrenilebilecek. İşte, KYK yurt başvuru sonuçları ve detaylı bilgiler

YABANCI ÖĞRENCİ YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Ülkemize kendi imkanları ile gelen uluslararası öğrencilerin yurt başvuru sonuçları https://sonuç.kyk.gov.tr adresinde açıklandı. Yurtlarda barınma hakkı kazanan öğrencilerin 31.10.2017 tarihine kadar ücretlerini Ziraat Bankası gişeleri, ATM’leri veya internet bankacılığı aracılığıyla yatırarak yurtlarında barınmaya başlamaları gerekiyor.

YABANCI ÖĞRENCİ YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

13. YEDEK YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

PAZARTESİ-PERŞEMBE YERLEŞTİRMELERİ DEVAM EDİYOR

11 Eylül Pazartesi günü başlayan yedeklerin yerleştirilme süreci, KYK yurtlarında yer olması halinde her perşembe ve pazartesi olmak üzere devam ediyor. 14 Eylül Perşembe günü ikinci kez, 18 Eylül Pazartesi günü ise üçüncü kez gerçekleştirilen planlı yerleştirmelerin ardından, boş kontenjan yerleştirmeleri devam edecek.





Gençlerin barınma talebini karşılamaya yönelik yıl içerisinde de yurt açma faaliyetlerini sürdüren KYK, bünyesine dahil ettiği yeni yurtlara ve mevcut yurtlarında boşalan yerlere öğrencileri yerleştirmeye 18 Eylül tarihinden sonra da her perşembe ve her pazartesi günü devam edecek.